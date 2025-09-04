La Capital | La Región | Totoras

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El impactante siniestro se produjo este jueves a la mañana en una playa de estacionamiento de la localidad santafesina. No hubo que lamentar víctimas

4 de septiembre 2025 · 14:06hs
El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

Un impactante incendio se produjo esta mañana al explotar dos tanques de combustible en un depósito de camiones de la localidad de Totoras. Las llamas y el humo alcanzaron las viviendas linderas, aunque no hubo que lamentar víctimas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se produjo cerca de las 11.30 en una playa de estacionamiento de San Lorenzo y Saavedra, en esta localidad del departamento Iriondo, ubicada a unos 52 kilómetros al noroeste de Rosario.

La explosión de los tanques de gasoil sacudieron la mañana totorense y tras el impactante estruendo se desataron las llamas y una cortina de humo de varios metros de altura tiñó el cielo de negro en pleno centro del municipio. El depósito se encuentra a media cuadra del sanatorio regional, cerca de la plaza central y de la Municipalidad.

Embed

Consecuencias del incendio en Totoras

Además de la impactante humo negro, el estallido provocó el derrame de gasoil, que se extendió prendido fuego por la calle. El incendio afectó al menos a cuatro autos estacionados.

Los Bomberos Voluntarios de Totoras se movilizaron de inmediato para contener el fuego y este mediodía continuaban las tareas de enfriamiento, junto a dotaciones de Salto Grande, Correa y Las Rosas

Si bien no hubo que lamentar víctimas, las llamas alcanzaron viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus ocupantes. De toda formas, varias personas fueron atendidas por inhalación de humo y derivadas a centros de salud para su mejor atención.

Noticias relacionadas
Parte de la comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por las lluvias de la tormenta de Santa Rosa.

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

En el río Carcarañá en pleno barrio El Formoseño bajaron un poco las aguas, pero prevalece el alerta.

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario, el cual funciona en las instalaciones del Laboratorio Max Planck de dicha ciudad, atrayendo a unos 2.000 estudiantes por año. 

TecnoLagos expande sus vínculos internacionales con Alemania en el campo científico y educativo

La crecida del Carcarañá dejó barrios bajo agua y familias evacuadas en Carcarañá, Timbúes y La Chispa. Andino y Correa siguen en alerta mientras María Teresa intenta recuperarse de las lluvias récord.

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Ver comentarios

Las más leídas

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Lo último

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Las obras se encuentran en ejecución, en el marco de los 300 años de la ciudad, y forman parte de un plan de restauración integral del histórico edificio
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad
La Ciudad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera
OVACIÓN

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Policiales
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático