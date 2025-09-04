Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El impactante siniestro se produjo este jueves a la mañana en una playa de estacionamiento de la localidad santafesina. No hubo que lamentar víctimas

El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

Un impactante incendio se produjo esta mañana al explotar dos tanques de combustible en un depósito de camiones de la localidad de Totoras . Las llamas y el humo alcanzaron las viviendas linderas, aunque no hubo que lamentar víctimas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se produjo cerca de las 11.30 en una playa de estacionamiento de San Lorenzo y Saavedra , en esta localidad del departamento Iriondo, ubicada a unos 52 kilómetros al noroeste de Rosario.

La explosión de los tanques de gasoil sacudieron la mañana totorense y tras el impactante estruendo se desataron las llamas y una cortina de humo de varios metros de altura tiñó el cielo de negro en pleno centro del municipio . El depósito se encuentra a media cuadra del sanatorio regional, cerca de la plaza central y de la Municipalidad.

Además de la impactante humo negro, el estallido provocó el derrame de gasoil, que se extendió prendido fuego por la calle . El incendio afectó al menos a cuatro autos estacionados.

Los Bomberos Voluntarios de Totoras se movilizaron de inmediato para contener el fuego y este mediodía continuaban las tareas de enfriamiento, junto a dotaciones de Salto Grande, Correa y Las Rosas

Si bien no hubo que lamentar víctimas, las llamas alcanzaron viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus ocupantes. De toda formas, varias personas fueron atendidas por inhalación de humo y derivadas a centros de salud para su mejor atención.