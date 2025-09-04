La Capital | Información General | Congo

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Hasta el momento, la tasa de letalidad estimada es mayor al 50 por ciento

4 de septiembre 2025 · 21:13hs
La República Democrática del Congo anunció este jueves un nuevo brote de ébola, el 16º en el país, después de confirmar 15 muertes y un caso corroborado en la provincia sureña de Kasai.

“Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes”, señaló el ministro de Salud de Congo, Samuel-Roger Kamba, quien agregó que la tasa de letalidad, estimada en un 53,6 %, mostraba la gravedad de la situación.

Entre las víctimas mortales del brote se encuentran dos enfermeras y un técnico de laboratorio, según confirmó el jefe de Área del Programa de Respuesta a Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Patrick Otim,.

El ministro de Salud destacó que las cifras son provisionales y que la investigación se encuentra en curso. Los casos sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

La OMS dijo que envió a sus expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida de Congo a la provincia de Kasai para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, el tratamiento y la prevención, así como el control de infecciones en las instalaciones de salud. También entregará equipo de protección personal, equipo de laboratorio y suministros médicos.

El organismo destacó que Congo tiene inventario de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola. “Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades”, dijo el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que causa es rara pero grave en los humanos, y a menudo mortal.

