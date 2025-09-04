Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Hasta el momento, la tasa de letalidad estimada es mayor al 50 por ciento

La República Democrática del Congo anunció este jueves un nuevo brote de ébola, el 16º en el país, después de confirmar 15 muertes y un caso corroborado en la provincia sureña de Kasai.

“Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes”, señaló el ministro de Salud de Congo, Samuel-Roger Kamba, quien agregó que la tasa de letalidad, estimada en un 53,6 %, mostraba la gravedad de la situación.

Entre las víctimas mortales del brote se encuentran dos enfermeras y un técnico de laboratorio, según confirmó el jefe de Área del Programa de Respuesta a Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Patrick Otim,.

El ministro de Salud destacó que las cifras son provisionales y que la investigación se encuentra en curso. Los casos sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

La OMS dijo que envió a sus expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida de Congo a la provincia de Kasai para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, el tratamiento y la prevención, así como el control de infecciones en las instalaciones de salud. También entregará equipo de protección personal, equipo de laboratorio y suministros médicos.

El organismo destacó que Congo tiene inventario de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola. “Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades”, dijo el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que causa es rara pero grave en los humanos, y a menudo mortal.