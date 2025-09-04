El tiempo en Rosario: el viernes se anuncia despejado, pero el frío aún no se va Habría un paulatino ascenso de la temperatura en los próximos días, con registros por encima de 20º en el arranque de la semana 4 de septiembre 2025 · 23:30hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo despejado, una temperatura máxima de 13º y una mínima de 3º, con registros en alza en los próximos días para arrancar la semana con marcas por encima de los 20º.

La madrugada de este viernes llega con vientos leves del sur, un registro de 3º y cielo ligeramente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º. Para la tarde anticipan cielo despejado y una máxima de 13º, bajando a 6º en la noche.

El sábado tiene previsiones de cielo despejado y una leve mejora en la temperatura, con una máxima de 14º y una mínima de 5º.

Para el domingo se anuncia otro leve aumento en los termómetros, con marcas entre 17º y 4º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El lunes tendría temperaturas entre 20º y 8º, con cielo parcialmente nublado. El martes seguirían los registros en alza, con una máxima de 22º y una mínima de 8º, y continuaría la suba el miércoles con temperaturas entre 23º y 10º.