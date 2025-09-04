La Capital | Policiales | crimen

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Agustín D. quedó en prisión preventiva por tres meses acusado de participar en el homicidio de Matías Fernández, acribillado el 28 de agosto en Crespo al 3900

4 de septiembre 2025 · 19:41hs
El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández

Foto: Policía de Santa Fe.

El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández, ocurrido el 28 de agosto a la noche en barrio Alvear. 

Un joven de 24 años fue imputado como partícipe primario del crimen de Matías Fernández, acribillado el pasado 28 de agosto en Crespo al 3900, en barrio Alvear. Agustín Sebastián D., detenido minutos después del crimen y a metros de la escena, quedó en prisión preventiva por 90 días por orden del juez Rodrigo Santana.

El fiscal Luis Schiappa Pietra le atribuyó a Agustín D. haber intentado desaparecer evidencia relevante al intentar ocultar municiones que habrían sido empleadas en el ataque por el cual está identificado el presunto autor material, quien continúa prófugo.

El crimen

Matías David Fernández tenía 25 años y había sido condenado por una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro perpetrada en agosto de 2018. En 2019 comenzó a cumplir su pena de seis años y medio de cárcel por abuso de armas y el 5 de junio de 2023 reicibió la liberad condicional. También se indicó que su domicilio de Crespo al 3500 había sido denuncia a un 0800 por presunta venta de drogas.

>>Leer más: El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Sin embargo, la principal hipótesis sobre su asesinato no tiene que ver con alguna cuestión criminal sino por un conflicto interpersonal, teniendo en cuenta que el principal sospechoso estaría de novio con una expareja de la víctima.

Lo cierto es que, según lo que pudo trascender hasta el momento sobre lo ocurrido alrededor de las 21 del 28 de agosto, Fernández llegó en moto hasta una casa de Crespo al 3900 —entre Presidente Quintana y Riva— junto con otro muchacho. Cuando bajó de la moto se le acercó instantáneamente un muchacho que ya estaba en el lugar y “sin intervalo de tiempo ni diálogo previo” le disparó con un arma de fuego calibre 40.

Al menos seis impactos de bala le provocaron la muerte a Fernández, que fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) pero llegó sin vida. Pero además el tirador disparó contra el amigo de la víctima mientras éste se alejaba del lugar en la moto en la que habían llegado. Si bien este joven fue alcanzado porun proyectil en la zona lumbar, pudo escapar y llegar por sus propios medios al Hospital Carrasco, donde lo atendieron por las heridas sufridas.

>> Leer más: Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al Heca

En ese contexto Agustín D., que se encontraba con el tirador, ocultó una riñonera que contenía en su interior nueve cartuchos intactos calibre 40 y tres cartuchos intactos 9 milímetros. Sindicado por vecinos, fue apresado en su casa ubicada en la misma cuadra de Crespo al 3900 y este jueves fue imputado como partícipe primario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La prisión preventiva que le dictaron vence el próximo 28 de noviembre y según los avances de la investigación se podría solicitar su prórroga.

