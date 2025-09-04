La Capital | Policiales | uber

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Lucas Aranda

Por Lucas Aranda

4 de septiembre 2025 · 10:28hs
En las últimas cuatro semanas, la Fiscalía Regional de Rosario abrió dos causas penales por denuncias de usuarias de Uber. En ambos casos, los conductores se fueron de la ciudad en vez de llevar a sus pasajeras a destino por el camino definido en el sistema y quedaron bajo arresto temporalmente.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que los dos choferes fueron liberados tras los operativos correspondientes de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, esto no implica que las investigaciones sobre posibles delitos hayan sido archivadas.

Aunque ocurrieron en un tiempo y espacio diferente, los episodios tienen varios puntos en común además del desvío hacia localidades vecinas a Rosario y coinciden en la presunción inicial sobre un acto de privación ilegal de la libertad. El segundo arresto, reportado este martes, se produjo luego del traslado de una nena de 13 años desde un club de Fisherton por un pedido de su madre a través de una aplicación que no tiene habilitación municipal.

¿Qué pasó con las denuncias contra choferes de Uber?

En lo que respecta a la última denuncia, la Fiscalía ordenó la identificación y liberación del hombre de 42 años que había sido demorado sobre pasaje Isaacs al 300 bis. En el marco de la investigación se pidió el peritaje de celulares, ya que la madre de la adolescente llamó a la policía porque Uber le indicaba que su hija estaba alejándose por la autopista Rosario-Córdoba en vez de volver a su casa en el barrio Fisherton Industrial.

Por otra parte, el MPA solicitó la ampliación de los testimonios referidos al incidente del 2 de septiembre. Mientras tanto, Aver Daniel S. R. entregó su teléfono móvil y se formó una causa por privación ilegítima de la libertad luego del secuestro del Fiat Uno que manejaba.

>> Leer más: Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

La misma calificación legal fue empleada el último lunes para imputar al primer conductor demorado el mes anterior. Casualmente, la audiencia se llevó a cabo el día anterior al arresto por la segunda denuncia. Dado que la Fiscalía no pretendía pedir la prisión preventiva u otras medidas cautelares, la audiencia se llevó a cabo en la sede del organismo y no intervino ningún juez.

El automovilista fue liberado el lunes 11 de agosto. La noche previa, una mujer lo denunció porque había llevado a su hija hasta Roldán. Al igual que el otro chofer, tomó la autopista Rosario-Córdoba hacia el oeste cuando debía ir hasta el cruce de bulevar Oroño y Mendoza.

Dos choferes denunciados en menos de un mes

A diferencia de la reacción en el caso de esta semana, la mamá de la joven de 22 años decidió ir a buscar al conductor del Chevrolet Aveo y le pidió a la policía que la siguiera. Ambas fueron entrevistadas por personal del MPA para corroborar lo que contaron a través de redes sociales. La pasajera aseguró que el imputado le pedía el teléfono mientras estaba al volante, se reía y no quería frenar. Durante la requisa del vehículo, las fuerzas de seguridad encontraron un machete y varias herramientas en el baúl. La muchacha aseveró que le imputado llegó a burlarse frente a los efectivos mientras se realizaba el procedimiento.

Los dos viajes que investiga la Justicia no fueron solicitados por las pasajeras, sino por sus madres. La segunda llamó al 911 porque le había mandado varios mensajes al conductor a través de Uber y no recibía respuestas. El conductor entró a Funes cuando abandonó la autopista, pero finalmente regresó a Rosario y la niña llegó a destino sana y salva. En ese momento lo arrestaron, le quitaron el celular y el coche a la espera de ser imputado formalmente.

La mujer había enviado al automovilista al Club Los Caranchos para que trajera a su hija de 13 años a las 21 del último martes. La solicitud se refería a un viaje de entre 10 y 15 minutos desde Wilde al 300 bis, pero la pasajera tuvo que esperar más tiempo porque el chofer se fue de la ciudad y recorrió unos 10 kilómetros en sentido contrario.

Según fuentes consultadas por La Capital, en el expediente de la primera investigación ya hay elementos suficientes para pensar en una pronta resolución del conflicto penal. Dadas las circunstancias, la oficina especializada analiza la posibilidad adoptar una salida alternativa en vez de pedir una condena por privación ilegítima de la libertad.

El MPA ya cuenta con las declaraciones de las personas involucradas en el primer episodio. Además, Uber envió un informe sobre la solicitud del viaje hasta Oroño y Mendoza. Uno de los últimos pasos pendientes es el peritaje del teléfono móvil del chofer, una medida clave para corroborar el reporte de la empresa y los testimonios. Una vez que esté definida la propuesta de la suspensión del juicio a prueba u otro acuerdo, la denunciante debe expresar su consentimiento con el cierre de la causa en esos términos.

Javkin: "La seguridad la dan las apps legales"

A partir del segundo caso registrado en el último mes, el intendente Pablo Javkin aseguró que la Municipalidad se puso a disposición del MPA para esclarecer lo sucedido. "Estamos atentos a colaborar con la Fiscalía en relación a las cámaras, el vehículo y los antecedentes de la persona", señaló.

El funcionario recordó que Uber no está habilitada en Rosario porque no cumple con una de las ordenanzas de transporte. Sin embargo, aclaró: "El hecho penal merece un tratamiento con la mayor contundencia y no mezclarlo con la discusión administrativa".

"Nosotros siempre lo decimos: la seguridad siempre la dan las aplicaciones legales", manifestó el jefe del Palacio de los Leones este miércoles durante una rueda de prensa. En esa línea indicó que la normativa actual brinda un "control del Estado que es más efectivo" en comparación con las herramientas de las plataformas no reguladas.

Frente al último episodio denunciado, Javkin insistió en que "Uber se puede legalizar mañana si quiere". A continuación, concluyó: "Si la empresa no lo quiere hacer, tiene estos problemas. Se priva de la garantía que da estar dentro de la ley. Ojalà lo hagan ràpido".

