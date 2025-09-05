Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo serán los operativos de seguridad

Esta noche juegan en el Coloso por Copa Argentina Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza. Mañana, en el Gigante, Vélez y Central Córdoba de Santiago definen la Supercopa

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana.

Este fin de semana Rosario volverá a estar en el centro de la escena deportiva con dos partidos de fútbol trascendentes. De acuerdo con los cronogramas, esta noche se disputará en el estadio de Newell’s Old Boys una fecha por Copa Argentina y mañana en el de Rosario Central se disputará la final de la Supercopa Argentina .

Gustavo Velázquez, coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe , brindó detalles de cómo se realizarán los operativos de seguridad para ambos encuentros deportivos. Entre ambas fechas habrá casi 860 efectivos policiales afectados a los operativos de seguridad.

Velázquez señaló que “la AFA volvió a elegir a la provincia, y más precisamente a Rosario, para llevar adelante este tipo de eventos. Esta noche tenemos la visita de Tigre y de Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán en el estadio Marcelo Bielsa. Calculamos que llegarán alrededor de 80 micros con hinchas de las dos parcialidades”, señaló el funcionario.

En declaraciones a LT8 , Velázquez se mostró contento “por el hecho de recibir en Rosario a hinchas de dos provincias que pasarán el día en la ciudad, disfrutando de los espacios públicos”.

En lo que se refiere específicamente el partido de esta noche en la cancha del parque Independencia, Velázquez explicó que la Liga Profesional puso a disposición 7 mil populares y 2.500 plateas para cada club. Como es habitual en estos casos no se habilitará la totalidad del Coloso Marcelo biensa. Habrá dos “pulmones” entre las dos plateas. La parcialidad de Tigre se ubicará en la popular sur y en una parte de doble platea Maxi Rodríguez”.

En tanto que los hinchas mendocinos lo harán en la popular norte y en un sector de la platea de la visera. Para esta noche, según explicó Velázquez el Gobierno provincial dispuso la participación de 340 efectivos policiales.

Qué sucederá el sábado en el Gigante

En cuanto al partido de mañana en el estadio de Rosario Central, en el que Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán la final de la Super Copa, Velázquez señaló que está previsto que lleguen a la ciudad “más hinchas que en el partido de esta noche por tratarse de un evento definitorio del que saldrá un campeón”.

Por ese motivo, el funcionario anticipó la casi segura presencia de autoridades de AFA, entre ellas el presidente. En cuanto a la distribución del público en el Gigante de Arroyito, precisó que se pusieron a disposición 12 mil populares y 5 mil plateas para cada club.

Vélez ocupará la popular sur y parte de la platea que da de espaldas al río Paraná, y Central Córdoba de Santiago del Estero se ubicará en la popular norte y en un sector de la platea sobre calle Cordiviola.

“Por la información que tenemos, llegarían 100 o 110 micros entre ambas parcialidades. No tenemos el número exacto de asistentes, pero creemos que mañana llegará más gente que en esta noche porque es una definición de Copa. En este caso se dispuso la intervención de 519 efectivos policiales”, subrayó.

Velázquez destacó que con estos eventos deportivos “no se resentirá la seguridad. Con ese número de efectivos, la provincia de Santa Fe se hará cargo del servicio vigilancia del traslado cuando las hinchadas ingresen al territorio. Está todo dentro del mismo operativo”.