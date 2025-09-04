La Capital | Información General | kioscos

Nueva desregulación: los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

El nuevo decreto posibilita que los kioscos ofrezcan servicios de entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito

4 de septiembre 2025 · 16:57hs
Los kioscos de diarios funcionarán como operadores postales.

Los kioscos de diarios funcionarán como operadores postales.

El gobierno de Javier Milei habilitó a los quioscos de diarios como operadores postales. El decreto, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, permitirá que ofrezcan servicio de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito.

La norma elimina el marco legal que regulaba exclusivamente la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública. La medida se enmarca en el proceso de desregulación postal iniciado en noviembre de 2024 con el decreto 1005, que flexibilizó la operatoria del sector.

El Decreto 629/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, permite que los puestos de diarios puedan inscribirse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o asociarse con operadores autorizados. De esta manera, podrán ofrecer servicios como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito.

>>Leer más: Un quiosco con nueva vida: en Rosario abrió el primer puesto de diarios que suma cafetería

La explicación del ministro de Desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó una publicación en su cuenta de X apoyando esta nueva medida. "En 1948, para controlar el flujo de información (eran tiempos sin internet), Perón creó un sistema controlado para la venta de periódicos a través de los puestos de ventas de diarios y revistas. Así, si un día no quería que se vendiera La Prensa, el famoso diario opositor que enfrentó, lograba sacarlo de circulación con un solo llamado. Ese sistema fue consolidándose con el tiempo, por ejemplo, prohibiéndose la venta de diarios y revistas si no era en esos puestos", comenzó el escrito del ministro.

"Hasta que en los últimos años se confrontó con la realidad del sector: el diario papel, incluso las revistas, fueron desapareciendo a medida que la gente migraba al digital. El sistema requirió entonces redefinir el rol de los puestos, por los que se los fue habilitando para que pudieran vender otras cosas (juguetes, souvenirs, alimentos, etcétera). Era un cambio de pura lógica", continuó.

Y remarcó que "el problema que surgió es el conflicto con la gestión municipal del espacio público ya que una cosa es un puesto de ventas y otra es transformar el puesto en una cafetería. No es que haya problema alguno con la transformación, solo que dicha transformación requiere o podría requerir cierta ordenamiento dentro del espacio público que es una competencia estrictamente municipal".

"El decreto 629/25 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, que deroga el decreto 1025/00, básicamente hace dos cosas: libera la venta de diarios y revistas y, por otra parte, devuelve a la competencia municipal la gestión del espacio público, que en esta dimensión había sido intervenida por el gobierno nacional".

"Durante muchos años el gobierno nacional fue tomando competencias provinciales y, en algunos casos municipales. La idea del presidente Javier Milei es que las competencias de provincias y municipios deben ser asumidas plenamente por las provincias y municipios sin que el gobierno nacional se meta. Este decreto es una restitución de competencias municipales. ¡VLLC!", concluyó.

Noticias relacionadas
Le ley de emergencia en discapacidad es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

Ley de emergencia en discapacidad hasta 2026: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

murio a los 91 anos giorgio armani, icono mundial de la moda

Murió a los 91 años Giorgio Armani, ícono mundial de la moda

Las llamadas de números spam pueden volverse muy molestas

Llamadas de números "spam": cómo bloquearlas de manera definitiva

Anmat consideró ilegal al producto por su falta de registros

Anmat prohibió una miel orgánica por considerarla ilegal

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M., expareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de Los Monos. La mujer ya había sido apresada
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo
Ovación

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Ovación
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

La Ciudad
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa
la region

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al dueño de la casa que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al dueño de la casa que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes