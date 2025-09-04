Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento Desde este viernes, a las 18, hasta el lunes 15 habrá cortes y desvíos a distintas calles del parque Independencia que se mantendrán para permitir el montaje y funcionamiento del Fan Fest. 4 de septiembre 2025 · 18:32hs

Los juegos Jadar se desarrollarán entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario

La Municipalidad de Rosario anunció la puesta en marcha de un operativo especial de tránsito en la zona del parque de la Independencia con motivo de la realización de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025. Desde el viernes 5 a las 18 y hasta el lunes 15 de septiembre habrá cortes y desvíos en distintas calles del sector.

El corte principal afectará al bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Dante Alighieri. Ese tramo permanecerá cerrado en ambas manos desde este viernes y hasta el 15 debido al montaje y funcionamiento del Fan Fest, una de las propuestas más convocantes del evento.

Desde el municipio se solicita evitar la circulación en la zona. Para quienes transiten por Oroño desde el sur y hacia el centro, la sugerencia es desviar de esa arteria antes de llegar a 27 de Febrero.

Vale recordar que esta es la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, un evento deportivo que reunirá a las ramas convencional y adaptada compitiendo de manera simultánea. Se desarrollará entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario y en las subsedes Rafaela y Santa Fe capital.

>>Leer más: Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario En total, participarán unos 3.000 atletas de las 24 provincias, quienes serán parte en 55 disciplinas deportivas: 41 en la rama olímpica y 14 en la rama paralímpica.