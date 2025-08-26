Adabel Guerrero anticipó su participación en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

La bailarina y flamante panelista de LAM dio detalles del papel que interpretará en la segunda temporada de la popular serie de Netflix.

Adabel Guerrero en el set de "En el barro": la bailarina y ex vedette será parte de la segunda temporada

Adabel Guerrero adelantó cómo será su rol en la segunda temporada de “En el barro”, la popular serie de Netflix. Desde su flamante lugar en el panel de LAM, la bailarina dio detalles de las escenas íntimas que rodó para la ficción.

“Es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho”, aseguró Guerrero. “No es un personaje principal, quiero aclarar, es un personaje secundario de las chicas que están en la cárcel”, sumó.

“Fue una gran oportunidad hacer algo despegado de lo que es mi physique du rol, la Pradon o la vedette del Maipo en la serie de Cris Miró”, dijo la bailarina, que en el último tiempo profundizó su faceta actoral, interpretando a Alejandra Pradón en la serie “Coppola” y participando de la serie “Cris Miró”.

“En ‘En el barro’ me toca un personaje fuerte”, apuntó Guerrero, que habló sobre las dificultades que tuvo para representar por primera vez en su carrera escenas de sexo en la ficción, más allá de su experiencia como vedette o en sesiones fotográficas sensuales. “La escena no es de amor, es de sexo violento”, aclaró.

“No se lo había dicho a mi marido que tuve escenas de sexo hasta hace poco. Yo dije ‘voy a esperar a que salga’”, compartió Adabel, que está en pareja con el empresario Martín Lamela. A su vez, contó que el prejuicio es propio y no de su compañero: “Mi marido jamás me dijo ni sí ni no a nada”.

Por su parte, Nazarena Vélez, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del programa, habló su experiencia viendo a su pareja, Santiago Caamaño, interpretar a un guardiacárcel abusador en la primera temporada de “En el barro”.

“La vi. Es fuerte. La rompe toda porque lo odiás. De hecho, la noche que vi la escena lo tenía al lado durmiendo y casi le digo: ‘correte del lado mío‘. Él la rompe todo, es un actor increíble, pero es la primera vez que lo veo en una escena sexual y me generó una cosita acá en el pecho. Me shockeó”, compartió Nazarena.

“Vamos a decir la verdad, el personaje del Bocha es un violador, es un guardiacárcel horrible. Yo pensé que no me iba a generar nada y me generó una cosita. De hecho, la serie la vimos juntos y él me dijo: ‘no mires esta escena’. Y yo dije ‘la quiero ver’. Imaginate cuando lo veo ahí”, apuntó.



Qué se sabe de la segunda temporada de "En el barro"

Desde su estreno a mediados de agosto, "En el barro" se ubicó en el top diez de las series más vistas en Netflix a nivel global. Creada por Sebastián Ortega, este spin-off de "El marginal" transcurre en la mega cárcel de mujeres "La quebrada". Valentina Zanere, Ana Garibaldi, María Becerra, Lorena Vega, Rita Cortese, Locomotora Oliveras, Juana Molina y Cecilia Rosseto son algunas de las actrices que conforman el variado y destacadísimo elenco de la ficción.



Poco después del lanzamiento, se supo que ya hay una segunda temporada grabada, que promete continuar las múltiples líneas de acción que abrió la primera y sumar nuevos personajes. Entre los nombres que se incorporan al penal está ni más ni menos que el de La China Suárez, que interpretará a una escort que tiene un romance con un guardiacárcel. El personaje de Adabel Guerrero será otra de las incorporaciones a la historia.