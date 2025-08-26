La Capital | Zoom | santafesina

Santafesina y escribana: quién es la nueva novia del Puma Goity

El actor volvió a apostar al amor en medio de un gran momento profesional: la conoció en Mar del Plata durante la temporada teatral

26 de agosto 2025 · 13:50hs
El Puma Goity está en pareja con una mujer santafesina a quien conoció durante la temporada de verano de Cyrano

El Puma Goity atraviesa un gran momento al nivel profesional y también personal. Por un lado, está de gira con “Cyrano”, la obra clásica con la que no para de agotar funciones y ganar premios. Por otro lado, está nuevamente en pareja.

Según trascendió, el actor encontró el amor en Mar del Plata, durante la exitosa y extensa temporada teatral de “Cyrano” en la ciudad balnearia. Desde su estreno en 2023, la obra acumula cientos de miles de espectadores e inició el pasado mes de julio en Rosario una gira nacional.

“La novia se llama Carolina Ramayón, es una escribana nacida en Santa Fe y vive en Buenos Aires”, aseguró Laura Ufbal. Según relató en el programa, el empresario Marcelo González, dueño del Teatro Tronador y productor de “Cyrano”, habría sido el intermediario entre el actor y su nueva pareja.

>> Leer más: El Puma Goity pasó por Rosario con "Cyrano", la obra que lo "hizo ser actor"

Acorde a este relato, Carolina, soltera y sin hijos, estaba instalada en Mar del Plata y decidió mudarse a Buenos Aires para estar cerca de Goity. Por su parte, el Puma siempre fue muy reservado respecto a su vida privada. El actor es padre de dos hijos: Bautista, a quien tuvo con Marcela Fernández Mouján, y Valentín, fruto de su relación con María Martha Zartmann.

El éxito del "Cyrano" del Puma Goity

“Cyrano” ganó el premio Estrella de Mar de Oro y posteriormente Goity alzó el Martín Fierro de Oro en la primera entrega de estos galardones focalizada en el teatro.

“Es una obra que yo amo. Es la obra que me hizo ser actor. Pero la verdad no pensé que iba a tener esta repercusión. Me sorprendió. Yo la hice por una cuestión mía, de darme el gusto de hacer esta gran obra. Pero claro, es una obra popular, en la que el público la pasa bárbaro porque tiene de todo: drama, comedia, comicidad y tragedia. Tiene todas las vertientes del teatro, es de una poesía enorme, es romántica, es sumamente entretenida, es apta para todo público. Y es un clásico”, dijo el Puma en diálogo con La Capital, en ocasión de su visita a Rosario, en la que agotó tres funciones en el Teatro El Círculo, y hasta ofreció un ensayo a puertas abiertas y sala llena.

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Puerto San Martín vibró con el Duatlón Batalla Punta Quebracho

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Los pasajeros se encuentran atrapados por la incertidumbre que generan las reiteradas fallas de este servicio. Trasladarse en tren desde la ciudad a Capital Federal se vuelve un suplicio. Los viajes duran hasta ocho horas.
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

