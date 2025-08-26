Santafesina y escribana: quién es la nueva novia del Puma Goity

El Puma Goity atraviesa un gran momento al nivel profesional y también personal. Por un lado, está de gira con “Cyrano”, la obra clásica con la que no para de agotar funciones y ganar premios. Por otro lado, está nuevamente en pareja.

Según trascendió, el actor encontró el amor en Mar del Plata, durante la exitosa y extensa temporada teatral de “Cyrano” en la ciudad balnearia. Desde su estreno en 2023, la obra acumula cientos de miles de espectadores e inició el pasado mes de julio en Rosario una gira nacional.

“La novia se llama Carolina Ramayón, es una escribana nacida en Santa Fe y vive en Buenos Aires ”, aseguró Laura Ufbal. Según relató en el programa, el empresario Marcelo González, dueño del Teatro Tronador y productor de “Cyrano”, habría sido el intermediario entre el actor y su nueva pareja.

Acorde a este relato, Carolina, soltera y sin hijos, estaba instalada en Mar del Plata y decidió mudarse a Buenos Aires para estar cerca de Goity. Por su parte, el Puma siempre fue muy reservado respecto a su vida privada. El actor es padre de dos hijos: Bautista, a quien tuvo con Marcela Fernández Mouján, y Valentín, fruto de su relación con María Martha Zartmann.

El éxito del "Cyrano" del Puma Goity

“Cyrano” ganó el premio Estrella de Mar de Oro y posteriormente Goity alzó el Martín Fierro de Oro en la primera entrega de estos galardones focalizada en el teatro.

“Es una obra que yo amo. Es la obra que me hizo ser actor. Pero la verdad no pensé que iba a tener esta repercusión. Me sorprendió. Yo la hice por una cuestión mía, de darme el gusto de hacer esta gran obra. Pero claro, es una obra popular, en la que el público la pasa bárbaro porque tiene de todo: drama, comedia, comicidad y tragedia. Tiene todas las vertientes del teatro, es de una poesía enorme, es romántica, es sumamente entretenida, es apta para todo público. Y es un clásico”, dijo el Puma en diálogo con La Capital, en ocasión de su visita a Rosario, en la que agotó tres funciones en el Teatro El Círculo, y hasta ofreció un ensayo a puertas abiertas y sala llena.