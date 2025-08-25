Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Tiene 36 años y quedó internada por algunas heridas de consideración que podrían requerir la aplicación de injertos

Una mujer de 36 años que fue internada este domingo en el Hospital Clemente Álvarez denunció que un hombre le arrojó ácido y le provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo. Por las lesiones, que fueron provocadas hace dos semanas, permanece en observación y podría requerir injertos.

La mujer ingresó este domingo en el Heca con varias quemaduras en brazos, piernas y espalda. Se investiga si las lesiones fueron provocadas intencionalmente por un hombre, de acuerdo a lo que habría relatado la mujer al ser internada.

La directora del Heca, Andrea Becherucci, informó a los medios de comunicación que la mujer se encuentra "en buen estado general". Sin embargo quedó internada para que se le realicen las curaciones correspondientes, sobre todo en heridas de consideración.

"Las quemaduras le comprometen un 10 por ciento de su superficie corporal. Tiene lesiones en los miembros inferiores, muslos, manos, brazos y dorso", explicó Becherucci. La médica indicó que las heridas son de distinta profundidad, con mayor gravedad en muslos o manos.

"Lo que ella refiere es que fueron producidas por un ácido. Son lesiones de dos semanas de evolución", sostuvo la directora del Heca sobre las causas de las heridas. "El pronóstico general es bueno, las lesiones más profundas hay que controlarlas pero puede llegar a requerir algún tipo de injerto", adelantó Becherucci.