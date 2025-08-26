La Capital | Policiales | crimen

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

El presunto tirador y el taxista que lo llevó fueron señalados como coautores del homicidio de Juan Cruz Osuna, baleado mientras jugaba con su primo en su casa

26 de agosto 2025 · 08:21hs
La víctima del crimen falleció el 6 de julio de 2025 en el Heca.

Foto: MPA

La víctima del crimen falleció el 6 de julio de 2025 en el Heca.

Dos hombres de 31 y 51 años quedaron bajo prisión preventiva este lunes por un crimen en el barrio Tío Rolo. La Fiscalía los identificó como coautores del homicidio de un nene baleado hace casi dos meses. En el mismo episodio resultó herido otro niño más chico, primo de la víctima fatal.

Los sospechosos dentro de la causa sobre la muerte de Juan Cruz Osuna habían sido detenidos a fines de julio por la Policía de Investigaciones (PDI). Fuentes oficiales precisaron que uno de los imputados es el taxista que llevó al presunto tirador hasta la casa donde acribillaron a los pequeños.

La fiscal Marisol Fabbro reiteró la primera hipótesis del caso durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal. De acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alexis G. fue hasta la vivienda y abrió fuego hacia el interior desde una ventana.

¿Qué se sabe del crimen de Juan Cruz Osuna?

Después de casi dos meses de investigación, la funcionaria a cargo de la pesquisa determinó que el imputado de 31 años no llegó hasta la escena del crimen por sus propios medios. Esa madrugada, Sebastián M. se encargó de llevarlo hasta el camino de los Quinteros al 2800.

Entre la evidencia a disposición del juez Fernando Sosa, el MPA presentó el registro del GPS del taxi del conductor para reconstruir la secuencia previa al ataque perpetrado antes de las 2 de la mañana del domingo 6 de julio.

>> Leer más: "Estamos desconcertados": la familia del niño asesinado en Tío Rolo espera avances en la causa

Fabbro consideró que el chofer de 51 años no fue un mero partícipe. En cambio, le atribuyó la coautoría de un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos o más personas en la zona sudoeste de Rosario.

Osuna recibió al menos cuatro balazos en distintas partes del cuerpo mientras jugaba dentro de la vivienda. Su muerte se confirmó antes del amanecer en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientra tanto, su primo de 8 años fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela por heridas de menor gravedad y recibió el alta después de tres días.

Un ataque sin explicaciones

El padre del niño que sobrevivió no tenía ninguna pista sobre la causa del ataque y descartó un conflicto familiar en el terreno en el que también se ubica la casa de la familia de su sobrino. "Estamos desconcertados, no entendemos por qué pasó", le contó a La Capital una semana después del crimen.

Ramón recordó que "el tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos" a la madrugada. Así descartó la teoría de una balacera por "error" y se mostró convencido de que el agresor quería dispararle a los nenes, ya que no había otras personas a la vista en la ventana.

Unos días después de la denuncia, el MPA anunció una recompensa de 10 millones de pesos para esclarecer el caso. La PDI detuvo a los sospechosos el miércoles 30 de julio y la imputación se llevó a cabo después de cuatro semanas bajo arresto.

Noticias relacionadas
El gobierno ofreció la recompensa a casi dos semanas de la muerte de la víctima.

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Verónica Natalia Almada, la víctima.

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La familia organizó varias marchas en repudio por el homicidio y pidiendo por Justicia en Capitán Bermúdez.

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Pasaje 1390 al 1800, el lugar donde sucedió el violento asalto a una mujer. 

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán