Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

La expresidenta Cristina Kirchner recibió en su domicilio de San José 1111 , donde cumple prisión domiciliaria, a la exsecretaría general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y actual de la CTERA , Sonia Alesso , y a David Edwards , secretario general de la Internacional de la Educación , organización que agrupa a más de 32 millones de docentes y educadores en 173 países.

El encuentro se desarrolló en la tarde del sábado y fue difundido por la propia Cristina a través de sus redes sociales. “Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”, señaló la ex mandataria en un posteo.

Según relató, también se abordaron cuestiones de política internacional y la situación social de la Argentina. En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “Hablamos de la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país”.

La visita de Alesso y Edwards se produjo en el marco de una agenda de reuniones de la Internacional de la Educación en América Latina, que viene expresando su preocupación por el ajuste en el sistema educativo argentino.

Alesso, referente nacional de CTERA y dirigente de AMSAFE en Santa Fe, viene manteniendo un rol activo en los reclamos salariales y en la defensa de la educación pública. La foto junto a Cristina refuerza el vínculo de la central docente con la expresidenta, en un contexto de fuerte conflictividad social.

Cristina agradeció en particular la visita de Edwards y destacó “la solidaridad” internacional hacia la educación pública argentina.

