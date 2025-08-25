La Capital | Economía | dólar oficial

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Subió la divisa estadounidense en los segmentos mayorista y minorista. Crece la tensión en el mercado tras el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno nacional

25 de agosto 2025 · 16:41hs
El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

El dólar oficial subió este lunes con fuerza en el segmento mayorista y arrastró al alza las cotizaciones paralelas tras quedar cerca de su récord nominal histórico ($1.374), mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno nacional. En ese marco, el tipo de cambio minorista se disparó 2,6% en el Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.367,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado totalizó los u$s472,2 millones.

Al mismo tiempo, en el Banco Nación subió a $35 a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza 1,9% a $1.356,60, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,8% a $1.360,58.

A cuánto cotizó este lunes el blue en Rosario

El dólar blue, en tanto, subió $20 y cerró a $1.349 para la compra y $1.379 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.360 y que en diciembre llegará hasta los $1.553, lo que supera el techo de la banda. La venta de contratos futuros totalizó un volumen por u$s2.038 millones.

