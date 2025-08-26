El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Ousmane Dembélé, quien atraviesa el mejor momento de su carrera vistiendo la camiseta de PSG, compartió equipo con el mejor jugador del mundo en Barcelona

Ousmane Dembélé , quien atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en el gran candidato a ganar el Balón de Oro, explicó que gran parte de su presente se debe a los consejos de Lionel Messi. El delantero y el jugador de Inter Miami compartieron equipo en Barcelona desde 2017 hasta 2021 , cuando el argentino dejó el club español para sumarse a Paris Saint-Germain.

En diálogo con la revista Four Four Two, Dembélé confesó que el capitán de la selección argentina le marcó un antes y un después en su carrera: “ Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños . Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

El francés recordó, una vez más, que su casillero estaba junto al del rosarino en el Camp Nou y que desde el primer día le brindó apoyo: “ Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Tuve una muy buena relación con él “.

Juntos en Barcelona

El exjugador de Barcelona no ocultó la admiración que siente por Messi, a quien considera su máxima inspiración: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.

>>Leer más: Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Ya consolidado como líder de PSG, el francés reconoció que la expectativa de la gente antes de la final de la Champions League lo hizo soñar: “¡Balón de Oro! Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista”.