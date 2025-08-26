Owen Crippa, presentó su libro "Con la Patria en el Alma" en Venado Tuerto

Durante su exposición, el aviador que combatió en Malvinas, relató el hecho que le valió la “Cruz al Heroico Valor en Combate”, una de las mayores distinciones que otorga la Nación

Crippa visitó varias escuelas y también expuso en la sede de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Con la sala de la Casa Museo Cayetano Alberto Silva de Venado Tuerto colmada, el ex teniente de la Armada Argentina, Owen Crippa, presentó el jueves su libro «Con la Patria en el Alma» , en el que relata su experiencia durante la Guerra de Malvinas.

Durante su exposición el aviador relató el hecho que le valió la “Cruz al Heroico Valor en Combate” , por atacar la Fuerza de Tareas Británica con su avión de entrenamiento con armamento limitado, al ser enviado en un vuelo de reconocimiento para confirmar el desembarco británico.

La "Cruz la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate" es otorgada por la Nación Argentina. Esta es la máxima condecoración militar otorgada por la República Argentina a militares y civiles que han realizado acciones extraordinarias de valentía durante un conflicto bélico.

En la oportunidad, Crippa recibió un reconocimiento del Concejo Municipal de la ciudad , de manos del concejal Guillermo Barbey, declarando la presentación de “Interés Municipal”.

Durante la mañana del jueves 21, Crippa visitó la Escuela N° 496 «Mariano Moreno», donde compartió su experiencia con los alumnos del nivel primario, docentes, directivos y una delegación de Veteranos de Guerra de Venado Tuerto.

El viernes por la mañana, el veterano fue recibido en la Escuela N° 1201 «F. Antonio Rizutto», para continuar con su cometido de transmitir los valores inspiradores de su lucha y sacrificio. Luego, de 18 a 20, expuso en la sede de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y cerró su paso por la ciudad con una cena en su honor, organizada por el AeroClub local desde las 20.30.

