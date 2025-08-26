La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

La cantante rosarina habló en redes sobre el dolor que le dejó la muerte de su padre y compartió imágenes de su cumpleaños junto a Lamine Yamal

26 de agosto 2025
Nicki Nicole celebró sus 25 años rodeada de nuevas energías y varisa reflexiones. Además de confirmar su vínculo amoroso con el futbolista Lamine Yamal, la rosarina compartió un reflexivo posteo en redes sociales donde habló sobre la pérdida de su padre y la etapa actual de su vida.

Cabe recordar que el papá de la cantante, Sergio Cucco, falleció el 10 de febrero a los 56 años. Según fuentes cercanas a la familia, Cucco, quien fue uno de los grandes impulsores de la carrera de su hija, murió a causa de un paro cardiorespiratorio. A pesar del dolor, la Nicki no canceló sus fechas programadas y, en medio del duelo, se presentó en el Cosquín Rock. Días más tarde, compartió un posteo en redes sociales expresando lo difícil que estaba siendo ese momento para ella.

Ahora, seis meses después de esta dura pérdida, Nicki Nicole celebró su cumpleaños rodeada de cariño. Tras varios rumores sobre un posible romance con el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal compartió en sus redes sociales una imagen junto a la cantante por su cumpleaños número 25. Y, si bien hasta el momento la rosarina no se había expresado públicamente al respecto más allá de algunas imágenes en Instagram, finalmente compartió un posteo donde reflexionó sobre su vida y cómo la muerte de su padre cambió la forma de ver su vida.

La foto de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Lamine Yamal publicó en sus redes sociales una foto junto a Nicki Nicole durante la celebración de su cumpleaños número 25.

En la imagen se los ve sonriendo frente a una torta de cumpleaños, rodeados de globos y pétalos de flores. El delantero de la selección española acompañó la publicación con un emoji de torta y varios corazones.

Horas más tarde, la propia cantante compartió la imagen en su Instagram y le sumó emojis de corazones.

El reflexivo posteo de Nicki Nicole

Nicki Nicole compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el dolor que le dejó la muerte de su padre y la transformación personal que atravesó en los últimos meses. “Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y sí, hay vida después del dolor”, comenzó escribiendo la joven rosarina.

Según explicó, este año estuvo marcado por enseñanzas y por un proceso de conexión con su yo más creativo: “Fue un año de enseñanzas, de conectar con mi yo más creativo para crear con mis vivencias y carencias un concepto que trascienda todo tipo de tiempo”. La pérdida de su padre se convirtió en un quiebre que la llevó a replantear su vida: “Una gran pérdida fue el pilar que marcó mi camino de darle tiempo a las cosas. En un mundo donde todo va rápido y todo se critica, elegí el tiempo y buscar dejar de complacer”.

Acerca de su música, sumó: “Había tantos sonidos que me estaban esperando, y yo creyendo que a las corridas tenía que sacar discos y canciones. Una nebulosa entre la presión y el miedo, casi me olvido de lo lindo que es componer desde el corazón”.

Nicki también admitió que solía tomarse demasiado en serio el “hate” en redes sociales y que antes se preocupaba por mantenerse vigente en la industria musical. Hoy, en cambio, ve la vida de manera diferente, no a través del éxito numérico: “Tardé 25 años en darme cuenta que mi vida es mía y que mis tiempos son míos. Tardé 25 años en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo, y a la par que aprendo acompaño a la gente que amo, y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música”.

La sentida reflexión estuvo acompañada de una serie de imágenes e ilustraciones. Entre ellas, la cantante incluyó una foto de cuando era pequeña, una imagen de la torta de su cumpleaños y un video con un lujoso collar que muchos especulan que se trata de regalos de Lamine Yamal.

