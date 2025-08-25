La Capital | Información General | tomates

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Durante una hora, 120 toneladas de tomates maduros serán protagonistas de uno de los festivales más curiosos y divertidos de Valencia

25 de agosto 2025 · 20:59hs
Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Miles de personas bañarán el municipio valenciano de Buñol de rojo con pulpa de tomate este miércoles, cuando dispute la famosa "guerra de tomates", la Tomatina.

Durante una hora, todo lo que esté en la calle (personas, edificios, autos) quedarán teñidos de rojo, sepultados por 120 toneladas de tomates muy maduros que servirán de munición para unas 22.000 personas, cuyo único objetivo será acertar la mayor cantidad posible de tomates sobre los demás participantes.

>> Leer más: España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Los asistentes no locales, que pagan 15 euros por participar, llegan a la localidad de Valencia desde países de todo el mundo o de otras ciudad españolas. Todos los que alguna vez hayan estado en medio de esa "divertida e ingenua guerra" lo definen de la misma manera: "Es una nube de tomates".

2025-08-25 tomatina 2
2025-08-25 tomatina 3

Hay varias versiones sobre los inicios de la curiosa celebración. Algunos historiadores sostienen que empezó como una broma, cuando le arrojaron tomates a un cantante en la plaza del pueblo y todo terminó en una batalla campal. Otros dicen que fue un personaje que "importó" la idea de Zaragoza. La versión más fiable marca sus comienzos en 1945, cuando a un grupo de jóvenes le impidieron participar de un desfile de Gigantes y Cabezudos, y los marginados respondieron arrojando los tomates del puesto de un verdulero que estaba en la plaza. El año siguiente se repitió la escena, aunque los "atacantes" ya iban preparados con una buena provisión de tomates. La Policía, alertada sobre lo que iría a ocurrir, intentó (con poco éxito) detener la contienda, situación que se repitió cada año, cada vez con un espíritu más lúdico.

Franco contra los tomates

Ya convertida en una tradición anual, la Tomatina fue prohibida brevemente en la década de 1950 por el dictador Francisco Franco, lo que provocó las protestas de los locales. En la década de 1980 se transformó en un evento nacional, que terminó por atraer público de distintos países. Desde 2002, cuando España reconoció oficialmente el festival como atracción turística, la Tomatina solamente se suspendió en 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Los tomates que se arrojan no proceden de cultivos tratados, como los que se utilizan para la alimentación. El teniente alcalde de Buñol, Sergio Galarza, explicó que se cultivan exclusivamente para el festival: “Si la Tomatina no existiera, los tomates no se cultivarían porque no harían falta".

Reglas simples

No hay equipos, ni puntos, ni árbitros, y las reglas no escritas tienen apenas dos incisos: hay que aplastar los tomates antes de arrojarlos para evitar lesiones, y no se puede lanzar cualquier otra cosa que no sea un tomate.

Muchos participantes se protegen con antiparras de natación y tapones para los oídos. El irlandés Adrian Columb recuerda que uno de sus amigos terminó con los dos ojos morados, “pero es bastante alto, así que tal vez fue un blanco fácil", justificó.

2025-08-25 tomatina 4
Embed - La tomatina 2024 en España - N+

La lluvia de proyectiles deja a los asistentes “sumergidos hasta los tobillos en este puré de tomate,” dijo Columb, quien asegura que es una hora de ejercicio extremo: "Acabas reventado".

El final llega con un cañonazo, tras el cual la multitud se dirige a las duchas comunitarias cercanas para lavarse, mientras que las calles de la ciudad se limpian con mangueras. Por lo general la ropa queda completamente arruinada, pero el ácido cítrico de los tomates actúa como un eficaz agente limpiador en el pavimento. Tres o cuatro horas después, las calles suelen quedar más limpias que antes.

Noticias relacionadas
Jacob Kiplimo, ganador de la media maratón de Buenos Aires, fue parte de la batalla de marcas.

La batalla de marcas que generó debate en la media maratón de Buenos Aires

Acariciar a los perros genera una sensación de calma y relajación

Qué significa que una persona acaricie siempre perros en la calle

Pami alertó a sus afiliados por la nueva estafa que circula en WhatsApp

Atención, Pami: cómo es la estafa de "la credencial de 3 colores" dirigida a jubilados

El Quini 6, un juego nacido en Santa Fe que es popular en todo el país.

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego esta semana

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Lo último

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Ipec reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 % interanual
La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos
La Ciudad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos