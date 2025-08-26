Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

"Modificaremos estructuras para dar un salto en calidad", adelantó el funcionario del MPA, quien se desempeñó un año y medio como interventor

Matías Merlo juró ayer como titular de la Fiscalía Regional de Rosario, tras despeñarse como interventor durante más de un año y medio. El funcionario adelantó que se destinarán más recursos al área de violencia de género y agresiones sexuales y se creará una sección específica para investigar ciberdelitos. Merlo fue ratificado en el cargo con acuerdo de la Legislatura provincial tras concluir la intervención que dispuso la Fiscal General de la provincia , María Cecilia Vranicich, en marzo de 2024.

En sus primeras declaraciones públicas tras ser asumir oficialmente el cargo del dependen todos los fiscales de Rosario y la región, el funcionario expresó: “Tenemos una muy buena base de recursos humanos en tanto empleados como fiscales. Y en torno a eso vamos a modificar estructuras para dar un salto en calidad" .

"Vamos a profundizar nuestra política de persecución en los hechos de violencia altamente lesiva como son homicidios, balaceras y heridos de arma de fuego, con el de crear grupos de trabajos específicos para que investiguen sobre el territorio y sobre las organizaciones criminales”, resaltó.

En declaraciones a LT8 , el funcionario judicial también se trazó como objetivo "profundizar las políticas en el área de género y de delitos sexuales , dándoles más recursos en virtud de que son gran parte de la demanda que tenemos como institución. Hay que profundizar el trabajo ahí porque la gran cantidad de juicios que tenemos por ese tema y también agresiones sexuales, así lo requiere, y además estamos escasos de fiscales, y vamos a reforzar eso”.

Merlo agregó que la gestión también “hará foco” en los ciberdelitos, donde planteó la necesidad de “crear un área específica para abordar estas modalidades delictivas que ya se están cometiendo y que se profundizarán en los años venideros. En este proceso de seis años que se inicia a partir de hoy, buscaremos una mejor calidad en la percusión del delito económico y en el combate de la circulación del dinero proveniente de las organizaciones criminales”.

Al ser consultado sobre los índices de violencia en Rosario siguen a la baja tal como se verificó en 2024, el fiscal Regional explicó que año pasado “hubo descenso marcado, y en el 2025 hay cierta estabilidad en los hechos de violencia altamente lesiva que se van dando, pero esto va fluctuando. Eso quiere decir que no siempre se podrá mantener lo bajo que fue el año pasado”.

“En cuento a homicidios estaríamos hoy en 9 casos por encima en comparación con el año pasado. Donde aumentó la tasa de homicidios fue en Villa Gobernador Gálvez, de dos homicidios en lo que va del año, tenemos 10, y sobre eso estamos trabajando para analizar el problema y atacar a las bandas criminales que puedan estar operando en el lugar”, añadió.

Y en ese sentido subrayó: “Hemos tenido un leve repunte de disparos con armas de fuego, pero nada que ver con los años 2022 o 2023. Para ser coherentes tenemos que comparar no solo con el 2024 sino también con los anteriores. Puede haber un pico, esto puede ir fluctuando pero tenemos que estar preparados para que nuestra estructura de trabajo sea acorde para dar respuesta”.

Juraron nuevos fiscales

Matías Merlo juró como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial. Fue en una ceremonia realizada ayer lunes en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia en Rosario. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto. Merlo fue fiscal de la Unidad Fiscal Melincué y hasta ahora se desempeñaba como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y como Fiscal Interventor del Distrito Rosario.

En la ceremonia también estuvieron presentes otros funcionarios del MPA, así autoridades provinciales. En el acto además se tomó juramento a nueve fiscales titulares subrogantes para el sur provincial. Se trata de fiscales adjuntos que fueron designados a través del primer concurso interno para ese tipo de cargos realizado en la historia institucional del MPA.

Para la Fiscalía Regional 2, juraron Valeria Piazza Iglesias, José Luis Caterina, Gabriela Rosana Bassagaisteguy, Juan Pablo Baños, Diego Ariel Meinero y Luciana Vallarella. En tanto, para la Fiscalía Regional 3, lo hicieron Andrea Melisa Cavallero, Mayra Soledad Vuletic y María Florencia Schiappa Pietra.

Por otro lado, hoy martes jurarán otros cinco fiscales titulares subrogantes. Se trata de Ana Laura Gioria para la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc para la Fiscalía Regional 4, y Guillermo Nicolás Loyola para la Fiscalía Regional 5. La Fiscal General Vranicich también participará de los dos actos. En otra fecha a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe.