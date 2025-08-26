La Capital | Zoom | actriz

Lorena Vega, actriz de "Envidiosa" y "En el barro", tiene que aclarar que no es psicóloga

La artista, que brilla también en varias obras de teatro, contó que le piden consejos por la calle como si fuese psicoanalista

26 de agosto 2025 · 12:48hs
Lorena Vega

Foto: Netflix/Cris Welcomme

Lorena Vega, que interpreta a "la zurda" en la serie "En el barro", habló del impacto de sus personajes en el vínculo con la gente

Lorena Vega es una actriz, dramaturga y directora teatral con una destacada trayectoria. Para aquellos ajenos a este recorrido, es la psicóloga de “Envidiosa”, y ahora también “la Zurda” de “En el barro”, dos series argentinas muy populares en Netflix y a la vez muy diferentes entre sí.

Estos dos trabajos de alta visibilidad permitieron que muchas personas se acerquen a las diversas propuestas que Vega tiene en el teatro independiente, como actriz y como directora. De alguna manera, en el medio de esta agenda, Lorena se las arregla para trabajar también en audiovisual. Recientemente, se lució como “la zurda” en “En el barro”, el spin off de “El marginal” que se posicionó entre lo más visto a nivel global. En la ficción, Vega interpreta a una mujer privada de su libertad que conduce un pabellón en la mega cárcel “La quebrada”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Infobae (@infobae)

>> Leer más: Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

En una entrevista reciente con el medio Infobae, la actriz contó que puede dar cuenta en la calle de la notoriedad que le valieron estos últimos personajes. “Ya me dicen ‘la zurda’”, aseguró Lorena. Sin embargo, la famosa psicóloga de “Envidiosa” sigue siendo su rol estrella en el vínculo con la gente.

La entrevistadora María Laura Santillán el consultó si desconocidos le pedían consejos como si fuera psicóloga. “Totalmente. Todo el tiempo lo mismo. No solo si puedo dar un consejo, sino que me piden que los atienda”, contestó entre risas. “Yo digo: ‘no, pero no soy psicoanalista’. ‘No importa, ya lo sé, atendeme igual’”, sumó.

Embed

>> Leer más: Netflix: Rita Cortese y Lorena Vega dieron detalles de la serie "En el barro"

La experiencia personal que Lorena Vega aportó para "En el barro"

En este sentido, Lorena aseguró que tanto por su physique du rol como por su talento como actriz, todo el tiempo “parece cosas que no son”: corredora de autos, ladrona, psicóloga, jefa de un pabellón.

“Yo encantada del desafío, de tener trabajo, de compartir ese trabajo con muchas mujeres en un elenco coral donde todas teníamos la oportunidad de hacer lo propio y a la vez de intercambiar con las otras. Todo eso me pareció bendecido. Yo audicioné y al principio no se sabía bien a cuál iba a entrar, y me terminó tocando ‘La zurda’, que tiene un montón de encanto y sentí que le podía aportar algo desde algún lugar que yo conozco, que no es estar presa, sino que es ser un poco conductora de equipos. En teatro dirigí y dirijo varias obras, di mucho tiempo clases, siempre estuve al frente de grupos. Y creo que desde esa experiencia personal pude sumar algo a todo lo que pide esta ficción”, aseguró Vega en diálogo con La Capital, previo al estreno de "En el barro".

"Yo pensaba mucho en grandes dolores y heridas supuestamente asumidas. En una situación de encierro, hablábamos mucho de cuáles serían las lianas que pueden tener esos personajes para seguir adelante, dónde encuentran sentido, con qué se ilusionan. Pensaba mucho en ese tironeo, qué es lo que a ella le da esperanza y cómo habita cada día con algo que sabe que ha sido quemado y nunca va a cambiar. Fue un trabajo difícil porque eran muchas horas, días y meses de estar habitando esa energía que tiene mucha crueldad, mucho dolor, que es agria”, sumó la actriz sobre la composición de "la zurda".

De Netflix al teatro

Las destacadas intervenciones de Lorena en las series de Netflix no sólo le valieron elogios en redes y pedidos de análisis en la vida real, sino que también generó una “multiplicación virtuosa muy linda”: mucha gente está descubriendo y yendo a ver sus obras de teatro.

Actualmente, protagoniza “La vida extraordinaria” (junto a Valeria Lois), “Las cautivas” (junto a Laura Paredes), el unipersonal “Yo, Encarnación Azcurra” e "Imprenteros" (la obra documental que también escribió y dirige) . A su vez, está en la dirección de “Precoz” (que pasó por Rosario el fin de semana), “Civilización” y “Testosterona”.

“Por suerte, son todas obras bellas y muy sólidas, así que siento que los invito a una buena fiesta. Porque a cualquier obra que vengan, va a ser una obra de calidad, en la que también van a pasar un buen momento”, apuntó Lorena en diálogo con La Capital, en ocasión de la visita de "Las Cautivas" a la ciudad el pasado mes de abril.

“Es tan grande el alcance de la plataforma y la serie que el público se amplía muchísimo y es muy diverso. Además, me escriben diciendo que no me conocían, que me vieron en una nota, que vieron que hago teatro, que dónde me pueden ver. La gente que no va al teatro muchas veces ni sabe dónde buscar”, contó la actriz, animada.

Noticias relacionadas
Nicki Nicole compartió una reflexiva publicación en sus redes sociales 

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Joaquín Levinton revolucionó las redes sociales

Las insólitas confesiones de Joaquín Levinton en el living de Pergolini

Adabel Guerrero en el set de En el barro: la bailarina y ex vedette será parte de la segunda temporada 

Adabel Guerrero anticipó su participación en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

La multipremiada obra de teatro Come From Away llega en septiembre a Rosario.

La multipremiada obra de teatro "Come From Away" llega en septiembre a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán