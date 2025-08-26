La Capital | La Ciudad | bebé

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

El incidente sucedió este martes cuando una mujer advirtió que su hijo de 7 meses no respiraba y llamó al 911. El chico fue reanimado camino al hospital.

26 de agosto 2025 · 12:53hs
El bebé de 7 meses fue derivado al Hospital Víctor J. Vilela..

El bebé de 7 meses fue derivado al Hospital Víctor J. Vilela..

Efectivos del Comando Radioeléctrico asistieron a un bebé de 7 meses que había sufrido una crisis respiratoria que lo puso al borde de la muerte. Mientras llevaban a la criatura y a la madre al hospital, uno de los uniformados le realización maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) y el niño sobrevivió y se encuentra internado en el Hospital Víctor J. Vilela.

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó este martes alrededor de la 1 de la madrugada, en bulevar Seguí al 1100. Agentes del Comando Radioeléctrico que cumplían con patrullajes en esa zona escucharon por frecuencia radial que en esa dirección había una situación crítica con un bebé que tenía problemas para respirar y no respondía a estímulos.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con Brenda Micaela, de 29 años, quien tenía a su bebé en brazos y manifestaba a viva voz que el niño había dejado de respirar. Los policías resolvieron trasladar de inmediato al niño y a la mamá hacia el Hospital Víctor J. Vilela. En el trayecto, una mujer policía que integraba la dotación comenzó a realizar maniobras de RCP: lo colocó en su regazo, boca abajo, y le aplicó suavemente golpes en la espalda.

Qué le pasó bebé

De esa forma, el niño reaccionó y llegó con vida al hospital. Una vez en el nosocomio, y luego de que los médicos diagnosticaran que el chico tenía una cuadro de laringitis, la mamá brindó más detalles de lo ocurrido. Manifestó que el nene, cuyo nombre es Lorenzo Vito, se encontraba durmiendo cuando comenzó a tener dificultades para respirar.

La mamá contó que en pocos segundos comenzó a ver que las venas del chico eran cada vez más notorias y que el cuerpo empezaba a ponerse de color morado. Fue en ese momento en que se comunicó con la Central de Emergencias.

