Qué se sabe de la participación de la China Suárez en "En el barro"

La nueva serie de Netflix , “En el barro” es furor desde su estreno. La historia dirigida por Sebastián Ortega funciona como un spin off de “El Marginal” y ha reunido en su guion a distintas estrellas del cine, televisión y hasta de la música. Recientemente se conocieron detalles sobre la incorporación de una figura más y no quedó exenta del furor y la polémica: la China Suárez estuvo grabando para la serie, aunque todavía no se vio a su personaje en escena.

Valentina Zanere, María Becerra, Lorena Vega, Rita Cortese y Locomotora Oliveras son algunos de los rostros de renombre que conforman el reparto de “En el barro”. La historia transcurre en La Quebrada, una cárcel de mujeres, y se enfoca en la vida de la pareja del personaje de “El Marginal” Mario Borges (interpretado por Claudio Rissi), Gladys Guerra , mejor conocida como “La Borges”, encarnada por Ana Garibaldi.

La China Suárez , por su parte, ya había estado promocionando su aparición en la serie y hasta había compartido fotos del detrás de escena . Su personaje, según ha trascendido, lleva el nombre de Nicole y será una escort que termina en la Quebrada y que mantiene un fugaz romance con un guardiacárcel . "Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo, se llama Nicole, pero no me dejan contar mucho. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa" , compartió Suárez.

Por qué todavía no apareció la China Suárez en “En el barro”

Aunque ya es un hecho que la China Suárez formará parte del spin off de “El Marginal”, lo cierto es que todavía no ha aparecido en ninguno de los 8 capítulos disponibles en Netflix. El periodista Gustavo Méndez aseguró que "desde la producción y Netflix querían que La China esté desde el inicio, desde el capítulo uno", sin embargo, en el momento en el que comenzó el rodaje de "En el barro", Suárez estaba comprometida con otro proyecto audiovisual y no podía incorporarse. Entonces, "debieron adaptar el guion para que ingrese con un personaje contundente", contó el periodista.

Aunque la agenda de la China habría modificado los planes de la producción, la resolución fue considerablemente exitosa. La primera temporada ya cuenta con un número importante de estrellas destacadas, por lo que la inclusión de la China en la segunda temporada otorgará más frescura a la narración y le permitirá lucirse más como personaje.

Trailer de la primera temporada de “En el barro”