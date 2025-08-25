La Capital | La Ciudad | adolescentes

Más de 140 adolescentes participarán de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

El encuentro reunirá a alumnos de los institutos secundarios de la UNR. Será este viernes, a las 13, en la escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas

25 de agosto 2025 · 12:58hs
Más de 140 adolescentes participarán de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El edificio del barrio República de la Sexta, donde funciona la escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad Nacional de Rosario, será escenario este viernes de las primeras Olimpíadas de Educación Sexual Integral (ESI). Unos 140 adolescentes ya presentaron sus proyectos para la promoción de esos contenidos en las aulas.

De las primeras Olimpíadas de ESI participarán alumnos de los institutos secundarios de la universidad pública: la escuela de Ciencias Sociales, el Superior de Comercio, el Politécnico, la Agrotécnica de Casilda y los polos educativos de Puerto General San Martín y General Lagos.

Este viernes, los estudiantes _en grupos de hasta cinco personas, con o sin el acompañamiento de docentes, preceptores o personal de la escuela_ propondrán la realización de una actividad, la producción de videos, historietas, biografías, intervenciones artísticas o producciones literarias, entre otros formatos, relacionados con los temas abordados por la ESI.

>>Leer más: La UNR tendrá sus primeras olimpíadas de educación sexual integral

Cada grupo de alumnos expondrán su idea, la defenderán y habrá un espacio de intercambio entre los estudiantes donde se presentarán sugerencias y aportes colectivos. Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado y se entregarán premios y menciones.

En total, la olimpíada recibió unas 30 propuestas que abordan distintos tipos de contenidos relacionados con ESI, esas iniciativas serán las que se presentarán este viernes, a partir de las 13 en la escuela de Sociales.

La organización de estas olimpíadas de la UNR llega en un contexto de eliminación de programas y materiales educativos fundamentales para la enseñanza de la ESI. La ley nacional de educación sexual integral (Nº 26.150), que establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles y modalidades del sistema educativo se aprobó en 2006, pero su implementación fue dispar en las distintas jurisdicciones y establecimientos educativos del país.

A inicios de este año, el gobierno nacional decidió eliminar los contenidos oficiales sobre ESi que se encontraban en el portal educativo y servían de consulta tanto a docentes como estudiantes. De acuerdo a un informe del movimiento federal xMásEsi, sólo la mitad de las provincias del país aseguraron la continuidad de estos contenidos para este ciclo lectivo.

Santa Fe es una de las provincias mencionadas por el trabajo entre las que se decidió sostener la aplicación de la educación sexual integral en las aulas de nivel inicial, primario y secundario; además de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires (PBA), Salta, San Luis y Tierra del Fuego aseguraron su continuidad durante el ciclo lectivo 2025.

>>Leer más: Pese a los recortes de Nación, Santa Fe es una de las trece provincias que mantiene la ESI

La ley nacional establece que las niñas, niños y adolescentes de todo el sistema educativo tienen derecho a acceder a contenidos de ESI para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus cuerpos y proyectos de vida. Para esto, los establecimientos escolares deben ofrecer información científicamente validada acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, así como el derecho a vivir una vida libre de discriminación y violencia por razones de género o por cualquier otro motivo.

Noticias relacionadas
El Amargo Obrero es un clásico de la gastronomía nacional.

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Clásico rosarino. El operativo de seguridad en el Gigante de Arroyito dejó como saldo cuatro personas detenidas.

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

La bioquímica Eva-Maria Neher estará a fines de agosto en Rosario.

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibirá equipo e instrumental tras un convenio firmado con el gobierno de Japón.. 

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Lo último

El extraño caso en Newells de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

El extraño caso en Newell's de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Ovación
La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile
Ovación

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia