Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

El vehículo tenía un abollón en el techo como si hubiese volcado y estaba frente al camping local. Según los registros, habría sido sustraido en la zona norte de Rosario.

25 de agosto 2025 · 11:49hs
El auto que figuraba como robado en Rosario fue hallado semisumergido en el río cerca del camping de Fray Luis Beltrán.

Bomberos de Fray Luis Beltrán con una pala mecánica intentan rescatar el auto del río.

La policía de la Unidad Regional XVII investiga el hallazgo de un auto que fue hallado este domingo al mediodía sumergido parcialmente en el río Paraná en cercanías del camping de Fray Luis Beltrán. Según pudieron constatar fuentes oficiales, se constató luego que el vehículo presentaba un pedido de secuestro por haber sido robado en la zona norte de Rosario.

El coche en cuestión es un Volkswagen Trend. El caso trascendió en el mediodía de ayer, a partir de una llamada a la central de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un auto sin ocupantes en inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Urquiza de la localidad ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Rosario, en el departamento San Lorenzo.

Cuando la policía llegó al lugar, entrevistó a una vecina quien declaró que había un coche sumergido en cercanías del camping local. Minutos después, los uniformados confirmaron que efectivamente había un rodado en el río, parcialmente cubierto por el agua. Unas horas después integrantes de Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán sujetaron el coche mediante un sistema de correa, y con la ayuda de una pala mecánica pudieron sacar al vehículo del agua.

Fuentes policiales señalaron que tras una consulta a la Central 911 y mediantes los guarismos se pudo establecer que el Volkswagen tenía un pedido de secuestro vigente del mismo domingo 24 de agosto en una causa caratulada como robo en jurisdicción de la Subcomisaría 27 de la Unidad Regional II de Rosario.

Bomberos de Fray Luis Beltrán con una pala mecánica intentan rescatar el auto del río.

Las actuaciones sumariales por este hallazgo quedaron a cargo de la Seccional 4ª de Fray Luis Beltrán con intervención del fiscal Carlos Ortigoza de San Lorenzo.

