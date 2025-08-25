La Capital | Policiales | Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

El primer informe de la autopsia no expuso signos de abuso sexual o maltrato físico. La investigación sigue abierta y se esperan estudios complementarios

25 de agosto 2025 · 08:55hs
La niña falleció este sábado en el efector municipal.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La niña falleció este sábado en el efector municipal.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanzó hacia el esclarecimiento de la muerte de una niña de 5 años que despertó sospechas sobre maltrato físico. Los encargados de la investigación determinaron que las lesiones en la zona genital no corresponden a una agresión sexual sino a un problema de salud.

Voceros del organismo judicial ratificaron lo que informó La Capital el día anterior en cuanto al cuadro de desnutrición que presentaba la paciente. También aclararon que esperan otros estudios complementarios y la causa sigue abierta desde la denuncia del último sábado.

Los primeros exámenes médicos de la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario dieron resultados negativos en la búsqueda de signos de abuso o maltrato físico. No obstante, la fiscal Marisol Fabbro aún aguarda el informe final con las conclusiones de los especialistas forenses en relación al caso reportado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

¿A qué se debían las lesiones de la nena fallecida?

Por un lado, el MPA confirmó que las lesiones de los genitales de la niña fueron producto de una dermatitis. En principio, esto contradice la hipótesis de una agresión sexual.

En segundo lugar, la nena atendida en el Hospital Vilela también padecía una otitis avanzada. "Los médicos forenses entienden que tenía las defensas muy bajas y que cualquier infección compleja podría ser la causa de fallecimiento", señalaron desde la Fiscalía Regional Segunda.

>> Leer más: Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Frente a los primeros reportes médicos, el organismo judicial solicitó estudios complementarios y anatomopatológicos con el fin de profundizar el diagnóstico. De esta manera, fuentes oficiales enfatizaron que la investigación aún no está cerrada.

Inicialmente, la madre de la paciente y su pareja estuvieron demorados. A partir de la revisión médica, el equipo fiscal de Violencias Altamente Lesivas ordenó su liberación y tomó otras medidas para esclarecer el episodio.

Una niña muerta por infección en el Hospital Vilela

A menos de 48 horas del deceso, el MPA cuenta con múltiple evidencia sobre el mal estado de salud de la nena fallecida este sábado. Dados los antecedentes, los investigadores quieren establecer si hubo alguna otra situación que agravara su condición antes de ser atendida en el efector municipal.

La niña fue asistida en la guardia alrededor de las 15.30 del último sábado. En ese momento tenía una sepsis generalizada y grave. Minutos más tarde murió y el caso pasó a manos de la Justicia.

Mientras se llevaban a cabo las primeras medidas de la investigación, la fiscal Fabbro ordenó el secuestro de celulares de la pareja demorada. Ambas personas fueron liberadas en base a los reportes médicos iniciales, pero la causa continuará para verificar las primeras conclusiones de los especialistas forenses.

