El partido entre Newell's y Belgrano por la Copa Argentina ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Por la octava fecha del torneo Clausura se enfrentarán en Córdoba antes del cruce copero. En principio se jugaría en Villa Mercedes

25 de agosto 2025 · 19:54hs
Newell's viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán en Salta.

Virginia Benedetto / La Capital

Newell's viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán en Salta. Si gana, avanzará a las semifinales de la Copa Argentina. 

Newell's viene de perder el clásico ante Central, su quinta derrota consecutiva ante su clásico rival, y no está bien en el torneo Clausura. Sin embargo, está clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina y apuesta todas sus fichas para avanzar en ese torneo.

En los octavos, el equipo de Cristian Fabbiani venció 3 a 2 a Atlético Tucumán en Salta, en un partidazo. Los goles fueron convertidos por Lollo, Maroni y Cocoliso González.

En la siguiente fase, Newell's se enfrentará a Belgrano en un choque que puede darle el pase a las semifinales del torneo. Sería la primera vez, ya que hasta ahora nunca había ido más allá de los cuartos de final. Esto ocurrió en 2018, cuando también eliminó a Atlético Tucumán en los octavos.

Cuándo juegan por la Copa Argentina

Ahora la organización de la Copa Argentina acaba de dar a conocer la fecha del choque entre Newell's y Belgrano. Será el miércoles 17 de septiembre, entre las fechas 8 y 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la fecha 8 Newell's jugará en el Coloso ante Atlético Tucumán, el equipo al que eliminó en la ronda anterior. La paradoja es que la siguiente será visitante de Belgrano, equipo contra el que jugará entonces dos veces en pocos días.

Por ahora la organización de la Copa Argentina no definió la sede del partido por los cuartos de final entre leprosos y piratas y, como resulta lógico, tampoco el horario. La posibilidad más concreta es que se juegue en el estadio La Pedrera, en la ciudad puntana de Villa Mercedes.

En lo que va de la Copa Argentina, Newell's ya dejó en el camino a Kimberley, Defensa y Justicia y el equipo tucumano.

