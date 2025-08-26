Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

La División de Trata de Personas de la PDI realizó allanamientos y detuvo al sospechoso en Italia al 3200.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde está internada una mujer con serias quemaduras por ácido.

El sospechoso por el caso de la mujer quemada con ácido fue detenido por personal de PDI en la zona sur de Rosario.

La División de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones de Rosario detuvo en las últimas horas a un hombre por el caso de una mujer que sufrió graves quemaduras con ácido y que se encuentra internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El arresto se produjo tras dos allanamientos realizados durante la tarde y noche del lunes y que tuvieron como principal resultado la detención del sospechoso en una casa ubicada en Italia al 3200, en la zona sur de Rosario . También hubo un procedimiento en la zona oeste. El imputado quedó a disposición de la fiscal Guillermina Torno de la Oficina de Violencia Contra la Mujer.

Según trascendió, esa persona no trabaja ni trabajó en la Policía de la provincia de Santa Fe, tal como lo señaló una versión que circuló ayer cuando se conoció el caso, tiene 50 años y fue identificado como Leonardo S. Los investigadores también incautaron un teléfono celular del imputado.

El grave caso de violencia de género trascendió el domingo a la tarde cuando una mujer de 36 años que ingresó al Hospital Clemente Álvarez con graves quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

>> Leer más: Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Por las lesiones, que fueron provocadas hace dos semanas, permanece en observación y podría requerir injertos.

La directora del Heca, Andrea Becherucci, informó a los medios de comunicación que la mujer se encuentra "en buen estado general". Sin embargo quedó internada para que se le realicen las curaciones correspondientes, sobre todo en heridas de consideración.

"Las quemaduras le comprometen un 10 por ciento de su superficie corporal. Tiene lesiones en los miembros inferiores, muslos, manos, brazos y dorso", explicó Becherucci. La médica indicó que las heridas son de distinta profundidad, con mayor gravedad en muslos o manos.