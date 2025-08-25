La Capital | Información General | Cártel de Sinaloa

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

Así lo afirmó la secretaria de Justicia, Pam Bondi, luego de que el narcotraficante El Mayo Zambada se declarara culpable

25 de agosto 2025 · 23:03hs
Con la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte federal de Nueva York, las autoridades de Estados Unidos dijeron que el Cartel de Sinaloa ha sido “decapitado” pero aseguraron que la lucha contra el narcotráfico continuará hasta desmantelar por completo estas organizaciones criminales.

“Seguiremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”, advirtió la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, durante una conferencia de prensa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora Zambada —señalados por las autoridades como los líderes históricos del Cartel de Sinaloa— fueron capturados y enfrentan procesos judiciales en cárceles estadounidenses.

“Hoy es un día histórico. El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado. Primero El Chapo y ahora El Mayo están condenados”, dijo el fiscal interino para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.

El Mayo, culpable

El Mayo Zambada, de 75 años, considerado uno de los criminales más poderosos y elusivos del narcotráfico mexicano, se declaró culpable de cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a Estados Unidos. Su sentencia se dictará en enero de 2026.

“Vivía como un rey y ahora vive como un criminal. Vivía en un palacio y ahora vive en una cárcel”, dijo Bondi.

El Mayo Zambada.

El Chapo Guzmán cumple desde 2019 una condena de cadena perpetua en una prisión estadounidense, tras ser declarado culpable por su papel como líder de la organización criminal.

Aunque por acuerdos con México no se puede aplicar la pena de muerte en estos casos, Bondi aclaró sobre el futuro de El Mayo: “Este hombre vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte. No hay salida para él”.

Bondi aseguró que El Mayo era uno de los líderes del narcotráfico más poderosos del mundo y que “operaba con impunidad en los niveles más altos del narcotráfico, sobornando a funcionarios y oficiales corruptos que protegían sus rutas”.

Un funcionario de la DEA que participó en la operación admitió que ir tras El Mayo por años fue como “perseguir sombras”, pero subrayó: “Nadie está fuera de nuestro alcance”.

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, dijo que utilizaron el mismo modelo que los llevó a derribar a Genaro García Luna y a El Chapo: “Simplemente no fuimos tras las drogas, fuimos tras los tomadores de decisiones, los financieros, los asesinos, que han dirigido la violencia con una sola llamada, así es como desmantelamos a los carteles al más alto nivel”.

