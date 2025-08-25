Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Natalia Martínez reveló que desconocidos ingresaron a su departamento y no robaron, pero dejaron luces encendidas y restos de cigarrillos. La Corte Suprema dispuso reforzar su seguridad.

Una jueza federal de Rosario denunció que desconocidos ingresaron a su departamento sin forzar la cerradura ni robar objetos de valor, pero dejaron encendidas algunas luces y restos de un cigarrillo en la cocina, lo que alimenta la hipótesis de un mensaje intimidatorio.

La víctima es Natalia Martínez, conjueza a cargo del Juzgado Federal N°2 de Rosario desde julio pasado, tras la renuncia de la anterior titular. Al regresar a su domicilio en la noche de este domingo, alrededor de las 20.30, advirtió señales que confirmaban la intrusión y dio aviso inmediato a la Policía y a sus superiores.

>> Leer más: Fiscales federales fundamentan el pedido de recusación a un juez federal por su relación con el exjefe de Afip

La investigación quedó en manos de la fiscal María Virginia Sosa, con la intervención del juez de Garantías Carlos Vera Barros, quienes abrieron una causa por intimidación y violación de domicilio. Se realizó una inspección ocular en la vivienda y se levantaron huellas para peritajes, mientras se tomaban declaraciones a posibles testigos.

La Corte Suprema de Justicia se comunicó con la magistrada para expresarle su respaldo y dispuso el refuerzo de su custodia personal.

Martínez había tenido recientemente exposición pública al rechazar las excusaciones del juez Gastón Salmain, investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por presuntas maniobras de forum shopping. En duros términos, la conjueza advirtió que aceptar apartamientos masivos hubiera generado un colapso en el fuero previsional.

Nacida en San Nicolás y con trayectoria en el Poder Judicial desde 2002, Martínez fue designada conjueza en Santa Fe por decreto del Ejecutivo en 2022 y asumió la conducción provisoria del juzgado federal rosarino en julio pasado.