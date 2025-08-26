La Capital | Ovación | Newell's

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

La victoria auriazul en Arroyito acompañó al presente de ambos equipos, con el Canalla mirando desde arriba y la Lepra intentando remontar

26 de agosto 2025 · 12:34hs
La victoria de Central frente a Newells impactó de ambos lados en la tabla de posiciones.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La victoria de Central frente a Newell's impactó de ambos lados en la tabla de posiciones.

El clásico rosarino tuvo efecto en las tablas de posiciones tanto para Central como para Newell's, que atraviesan contextos completamente distintos. Mientras el Canalla festejó la victoria con un golazo de Di María, la Lepra mira cada vez más de lejos su futuro en el campeonato.

Este torneo Clausura comenzó muy parejo y no hay equipos que hayan logrado dominar con claridad en ninguno de los dos grupos. Tras el cierre de la sexta fecha, Estudiantes se quedó con el liderazgo en soledad de la Zona A y River de la Zona B, ambos con 12 puntos.

Por su parte, Central se encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final con 10 puntos y logró tomar mayor distancia de sus competidores. La contracara de Newell's marca que se encuentra fuera de la zona de clasificación y deberá recuperarse rápidamente para alcanzar a Argentinos, último clasificado con 8 puntos y mejor diferencia de gol que Tigre y Belgrano.

Ibarra Maroni
Central se impuso en el clásico ante Newell's y mira a todos desde la cima de la tabla anual.

Central se impuso en el clásico ante Newell's y mira a todos desde la cima de la tabla anual.

Cómo está Central en la tabla de posiciones

El clásico sirvió de inyección anímica para el equipo de Ariel Holan, que buscará aprovechar el envión para seguir sumando. En este torneo Clausura, cosechó 10 unidades en seis partidos, invicto con dos victorias y cuatro empates, ubicado en el 6º puesto del Grupo B.

A su vez, otra buena noticia para Central es que recuperó su liderazgo en soledad de la tabla anual con 45 puntos, por lo que se encuentra en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. El empate de River ante Lanús le devolvió la cima y se afianza con la ilusión de disputar el máximo certamen continental.

>> Leer más: Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Para lograr esta clasificación directa, el Canalla deberá quedarse con el 1º o 2º puesto de esta tabla anual. El 3º, que en este momento es Boca con 42 unidades, obtendrá un boleto a las fases previas del torneo, excepto que uno de los primeros dos sea campeón y libere un cupo.

Los distintos frentes para Newell's

A pesar del durísimo golpe que sufrió en Arroyito, al Ogro Fabbiani le queda la carta de pelear la Copa Argentina, en la que enfrentará a Belgrano por los cuartos de final. De igual manera, deberá repuntar en el Clausura y buscar la clasificación.

Por el momento, se encuentra en el 12º puesto del Grupo A, fuera de la zona de clasificación y con solamente 6 unidades en misma cantidad de partidos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

En la tabla anual, la Lepra suma 25 puntos y se encuentra a 9 unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque esta diferencia podría ser menor si alguno de los primeros logra coronarse campeón del Clausura, la Copa Argentina, la Libertadores o la misma Sudamericana.

>> Leer más: Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

No obstante, si bien cuenta con varios equipos por debajo, tiene una distancia de 8 puntos con San Martín de San Juan (17 puntos), ubicado en puestos de descenso. El Verdinegro también permanece en el fondo de los promedios, por lo que el equipo que descendería por la tabla anual se definiría con un desempate entre Talleres y Aldosivi (ambos con 18).

Las tablas del torneo Clausura

Embed

La tabla anual 2025

Tabla anual 2025 26-08

Noticias relacionadas
Newells viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán en Salta. Si gana, avanzará a las semifinales de la Copa Argentina. 

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

El Santos viene de perder 2 a 0 ante Bahía y Juan Pablo Vojvoda tendrá el duro desafío de hacerse cargo. El objetivo del ex-Newells será salvarlo del descenso. 

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells venció en el fútbol femenino a SAT por 4 a 1 tras ir perdiendo 1 a 0.

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Crucero del Norte perdió con Ben Hur de Rafaela y descendió a su liga de origen. El equipo misionero llegó a enfrentar en primera a Central y Newells.

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán