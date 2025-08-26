Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

La victoria auriazul en Arroyito acompañó al presente de ambos equipos, con el Canalla mirando desde arriba y la Lepra intentando remontar

El clásico rosarino tuvo efecto en las tablas de posiciones tanto para Central como para Newell's, que atraviesan contextos completamente distintos. Mientras el Canalla festejó la victoria con un golazo de Di María, la Lepra mira cada vez más de lejos su futuro en el campeonato.

Este torneo Clausura comenzó muy parejo y no hay equipos que hayan logrado dominar con claridad en ninguno de los dos grupos. Tras el cierre de la sexta fecha, Estudiantes se quedó con el liderazgo en soledad de la Zona A y River de la Zona B, ambos con 12 puntos.

Por su parte, Central se encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final con 10 puntos y logró tomar mayor distancia de sus competidores. La contracara de Newell's marca que se encuentra fuera de la zona de clasificación y deberá recuperarse rápidamente para alcanzar a Argentinos, último clasificado con 8 puntos y mejor diferencia de gol que Tigre y Belgrano.

El clásico sirvió de inyección anímica para el equipo de Ariel Holan , que buscará aprovechar el envión para seguir sumando. En este torneo Clausura, cosechó 10 unidades en seis partidos, invicto con dos victorias y cuatro empates, ubicado en el 6º puesto del Grupo B.

Central se impuso en el clásico ante Newell's y mira a todos desde la cima de la tabla anual.

A su vez, otra buena noticia para Central es que recuperó su liderazgo en soledad de la tabla anual con 45 puntos, por lo que se encuentra en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. El empate de River ante Lanús le devolvió la cima y se afianza con la ilusión de disputar el máximo certamen continental.

Para lograr esta clasificación directa, el Canalla deberá quedarse con el 1º o 2º puesto de esta tabla anual. El 3º, que en este momento es Boca con 42 unidades, obtendrá un boleto a las fases previas del torneo, excepto que uno de los primeros dos sea campeón y libere un cupo.

Los distintos frentes para Newell's

A pesar del durísimo golpe que sufrió en Arroyito, al Ogro Fabbiani le queda la carta de pelear la Copa Argentina, en la que enfrentará a Belgrano por los cuartos de final. De igual manera, deberá repuntar en el Clausura y buscar la clasificación.

Por el momento, se encuentra en el 12º puesto del Grupo A, fuera de la zona de clasificación y con solamente 6 unidades en misma cantidad de partidos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

En la tabla anual, la Lepra suma 25 puntos y se encuentra a 9 unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque esta diferencia podría ser menor si alguno de los primeros logra coronarse campeón del Clausura, la Copa Argentina, la Libertadores o la misma Sudamericana.

No obstante, si bien cuenta con varios equipos por debajo, tiene una distancia de 8 puntos con San Martín de San Juan (17 puntos), ubicado en puestos de descenso. El Verdinegro también permanece en el fondo de los promedios, por lo que el equipo que descendería por la tabla anual se definiría con un desempate entre Talleres y Aldosivi (ambos con 18).

Las tablas del torneo Clausura

La tabla anual 2025