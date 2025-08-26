Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos El episodio sucedió en pasaje 1390 al 1800, muy cerca de Casiano Casas y Cavia, en la zona norte de Rosario. 26 de agosto 2025 · 12:28hs

imagen Google Street View Pasaje 1390 al 1800, el lugar donde sucedió el violento asalto a una mujer.

Una mujer de 70 años fue sorprendida por un delincuente que logró ingresar a su casa mientras ella dormía en su habitación. La víctima fue amordazada y atada de pies y manos con cinta adhesiva y el ladrón se llevó dinero en efectivo, varios artículos electrodomésticos y ropa. El asalto sucedió en Pasaje 1390 al 1800 (a dos cuadras de Casino Casas y Cavia), en la zona norte de Rosario. De acuerdo con fuentes policiales, todo sucedió el lunes a la mañana temprano cuando Susana R., de 70 años, se encontraba durmiendo.

La mujer declaró que unos ruidos en el interior de su casa la despertaron y al intentar incorporarse advirtió que un hombre de contextura delgada había ingresado a la casa a través de una ventana del frente. La víctima dijo que el ladrón le tapó la boca y la ató con cinta adhesiva y comenzó a exigirle que entregara los dólares que supuestamente debían estar en la vivienda.

Cómo fue el asalto Después de permanecer durante algunos minutos en los que revisó el lugar y recolectó todo lo que pudo, el maleante se retiró, dejando inmovilizada a la víctima. Susana pudo desatarse poco después para salir a la calle pedir ayuda y llamar a la policía. También fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Según el testimonio de la mujer, el ladrón se llevó unos cien mil pesos, una computadora, un televisor, un teléfono celular y ropa.