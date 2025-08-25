La Capital | Política | Milei

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

En medio por la denuncia de coimas en el área de discapacidad, el presidente encabezó un acto en la provincia de Buenos Aires. No hizo referencia directa al caso, pero sostuvo: “Nada nos va a asustar”

25 de agosto 2025 · 21:35hs
El presidente Javier Milei llamó a sus seguidores a votar

El presidente Javier Milei llamó a sus seguidores a votar, tanto en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, como en las legislativas nacionales del 26 de octubre. 

En medio de la polémica por la denuncia de coimas en la Agencia de Discapacidad, el presidente Javier Milei acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos” y defendió a su hermana Karina, salpicada por el escándalo.

“El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, afirmó este lunes en un acto realizado en Junín.

Allí Milei presentó a los candidatos para los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La boleta está encabezada por José Luis Espert, también atravesado por la polémica alrededor de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis. Es que el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados acercó a Spagnuolo al mundo Milei.

El jefe de Estado hizo su ingreso entre la multitud y, una vez en el escenario, entonó con euforia una canción controvertida sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner. “Los kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó.

La banca a Karina Milei

Dedicó loas a su hermana Karina, en medio del escándalo de los audios del extitular de discapacidad, en la que habla de presuntas coimas. “¡Gracias, Jefe”, gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia.

En relación a la primera batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tiraron todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

“Les estamos afanando los choreos”, dijo también, en respuesta a alguna frase que provino del público. El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que no tiene miedo, tal como había dicho al mediodía en otro acto en Vicente López: “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?”.

Ni Karina, que habló antes, ni el propio Milei, que tomó la palabra al final, hicieron mención al escándalo de los audios. En cambio, el presidente apuntó contra “las candidaturas testimoniales” del kirchnerismo y advirtió que el 7 de septiembre pondrán el último clavo al cajón del kirchnerismo.

En función de ello, pidió ir a por los intendentes y gobernadores: “Vayan a golpearles la puerta. Muchachos, hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, Provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea. No alcanza con que lo hagamos solo nosotros. Para que las reformas de la libertad avancen en todos lados, tenemos que ir a por los intendentes y los gobernadores también”.

Convocatoria a la militancia libertaria

Con respecto al 26 de octubre, cuando se celebrarán los comicios legislativos a nivel nacional, pidió al electorado darle a los “abanderados” del LLA “la fuerza y las armas para cambiar el país de una vez por todas”.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan en propuestas que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”, denunció.

>> Leer más: Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

En el cierre, Milei llamó a sus seguidores a votar. Respecto al kirchnerismo, sostuvo que “hay que eliminarlos en las urnas”. “No podemos dudar en ir a votar, aunque nos quieran votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora, hay que ir y defenderse en las urnas”, dijo sobre las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

A lo largo de su discurso, Milei volvió a insultar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Lo definió como un “maldito enano comunista”, un “gastador empedernido” y un “parásito soviético”.

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

