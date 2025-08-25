El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Se instalarán cinco puertas automáticas de última generación y se incorporarán 30 nuevos dispositivos de autogestión

Aeropuerto Argentina comenzó con las obras de reacondicionamiento del espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales y la ampliación y renovación del sistema Migraciones Express en Ezeiza, para agilizar el flujo de los pasajeros que ingresan al país y mejorar la experiencia en su paso por la terminal.

Según se anunció, el proyecto empezó a ejecutarse los primeros días de agosto y demandará una inversión estimada de 4,34 millones de dólares. Se instalarán cinco puertas automáticas (e-gates) de última generación y se incorporarán 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología, al área de Migraciones Express. Además, se renovará la señalética para facilitar el flujo de pasajeros y el sector de migraciones VIP, y se incorporará mobiliario apto para personas con movilidad reducida.

"Esta nueva infraestructura mantiene el sistema de control en dos pasos, pero lo adapta a una solución más eficiente y escalable, preparada para absorber el crecimiento de la demanda", precisaron desde Aeropuerto Argentina.

Aseguraron que la implementación de esta tecnología —igual a la utilizada en el área de partidas internacionales— permitirá triplicar la capacidad actual y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200 % de forma automatizada.

Migraciones con estandarización internacional

El sistema de Migraciones Express permite gestionar múltiples nacionalidades, incrementar la capacidad operativa, optimizar recursos humanos y logísticos, y adoptar la estandarización tecnológica a nivel nacional.

Durante el tiempo que demanden los trabajos en el área se dejaran disponibles cuatro de las diez máquinas actuales, para minimizar el impacto sobre el flujo de los pasajeros.

El Aeropuerto de Ezeiza recibió entre enero y junio 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales, siendo febrero el mes récord, con 416.410 ingresos. Se estima que para diciembre el total anual alcanzará los 4.191.844 pasajeros. De enero a diciembre del 2024, fueron 4.134.031 los pasajeros arribados de orígenes internacionales.

La lista de las ciudades internacionales de donde provino la mayor cantidad de pasajeros en la primera mitad del año está encabezada por Madrid (con 63.703 pasajeros), Miami (193.592), Río de Janeiro (155.675), Santiago de Chile (150.551) y Panamá (138.617). En la lista continúan Roma, Bogotá, Nueva York, Punta Cana y Lima.