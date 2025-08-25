La Capital | Información General | Aeropuerto

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Se instalarán cinco puertas automáticas de última generación y se incorporarán 30 nuevos dispositivos de autogestión

25 de agosto 2025 · 22:11hs
El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Aeropuerto Argentina comenzó con las obras de reacondicionamiento del espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales y la ampliación y renovación del sistema Migraciones Express en Ezeiza, para agilizar el flujo de los pasajeros que ingresan al país y mejorar la experiencia en su paso por la terminal.

Según se anunció, el proyecto empezó a ejecutarse los primeros días de agosto y demandará una inversión estimada de 4,34 millones de dólares. Se instalarán cinco puertas automáticas (e-gates) de última generación y se incorporarán 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología, al área de Migraciones Express. Además, se renovará la señalética para facilitar el flujo de pasajeros y el sector de migraciones VIP, y se incorporará mobiliario apto para personas con movilidad reducida.

>> Leer más: Por las obras, todas las compañías aéreas que operan en el aeropuerto dejan de volar y no eligen Sauce Viejo

"Esta nueva infraestructura mantiene el sistema de control en dos pasos, pero lo adapta a una solución más eficiente y escalable, preparada para absorber el crecimiento de la demanda", precisaron desde Aeropuerto Argentina.

Aseguraron que la implementación de esta tecnología —igual a la utilizada en el área de partidas internacionales— permitirá triplicar la capacidad actual y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200 % de forma automatizada.

Migraciones con estandarización internacional

El sistema de Migraciones Express permite gestionar múltiples nacionalidades, incrementar la capacidad operativa, optimizar recursos humanos y logísticos, y adoptar la estandarización tecnológica a nivel nacional.

Durante el tiempo que demanden los trabajos en el área se dejaran disponibles cuatro de las diez máquinas actuales, para minimizar el impacto sobre el flujo de los pasajeros.

El Aeropuerto de Ezeiza recibió entre enero y junio 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales, siendo febrero el mes récord, con 416.410 ingresos. Se estima que para diciembre el total anual alcanzará los 4.191.844 pasajeros. De enero a diciembre del 2024, fueron 4.134.031 los pasajeros arribados de orígenes internacionales.

La lista de las ciudades internacionales de donde provino la mayor cantidad de pasajeros en la primera mitad del año está encabezada por Madrid (con 63.703 pasajeros), Miami (193.592), Río de Janeiro (155.675), Santiago de Chile (150.551) y Panamá (138.617). En la lista continúan Roma, Bogotá, Nueva York, Punta Cana y Lima.

Noticias relacionadas
El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas se amplía y entra en obras de pista entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre. 

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El aeropuerto de Rosario suma reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

El aeropuerto de Rosario se renueva para dar un salto internacional

el cartel de sinaloa ha sido decapitado, aseguro el gobierno de estados unidos

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

guerra de tomates: espana esta lista para celebrar una nueva tomatina

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Ver comentarios

Las más leídas

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Quién es Lule Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió insultada

Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió "insultada"

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Ipec reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 % interanual
La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con IA para agilizar el tráfico en tiempo real

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Quién es Lule Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador