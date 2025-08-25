Delivery de droga en el microcentro: los condenaron tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel a Guido Rinaldi, sindicado líder de una banda en la que también fueron condenados otros tres miembros

Narcomenudeo en el microcentro: acopiaban la droga en departamentos y la vendían en delivery.

Un hombre de 34 años fue condenado en la Justicia federal por liderar una organización dedicada al narcomenudeo bajo la modalidad de delivery. La banda acopiaba la droga en departamentos del microcentro de Rosario y la distribuía por medio de otros miembros del grupo que también fueron condenados.

El juez de garantías Carlos Vera Barros condenó a Guido Rinaldo, considerado líder de la organización, a 6 años de prisión en el marco de un procedimiento abreviado. De la misma manera en otra audiencia por abreviado ya habían sido condenados Enzo Miguel Olivera a 4 años de cárcel y Oriana Vogliotti y Lucas Mariotti a 3 años de prisión en suspenso .

La causa se inicio en febrero pasado tras una serie de allanamientos a domicilios vinculados a la banda. Fue llevada adelante por los fiscales Santiago Alberdi y Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario.

Narcomenudeo en el microcentro

La investigación expuso la logística, el rol de los miembros de la banda y la manera en la que accedían a la droga que luego comercializaban. Se abastecían de los estupefacientes en la zona norte del Gran Buenos Aires y luego la trasladaban a Rosario, donde la acopiaban en domicilios.

Rinaldi, el principal condenado, era quien aportaba el dinero para la compra de las drogas y controlaba el flujo de ventas. "Gestionaba el intercambio de divisas y procuraba que se borrara información de los teléfonos celulares que utilizaban sus subordinados", explicaron los fiscales.

La estructura de la banda respondía a Rinaldi, tanto de parte de los otros tres condenados como también Leonel G. Se trata de otro miembro de la banda, todavía imputado, y un sospechoso todavía prófugo, quien se ocupaba del fraccionamiento y almacenamiento de la sustancia para luego venderla al menudeo. También están imputados Stéfano A. y Guadalupe G. M., quienes continúan con la causa abierta.

La fiscalía puso de relieve que Guido es hermano de Nicolás Rinaldi, un hombre acusado en el fuero provincial de pertenecer a una asociación ilícita liderada por Francisco Riquelme, condenado y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, relacionado al también condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvardo. A aquella organización se le atribuyen múltiples balaceras y homicidios en medio de las disputas territoriales contra la banda de Los Monos, puntualmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.

Balacera delatora

La investigación del caso se inició en agosto de 2024 a partir de una comunicación policial, a través de la cual se informó sobre la existencia de una organización dedicada al narcotráfico, liderada por los hermanos Guido y Nicolás Rinaldi, y donde se identificaba a otros integrantes. En ese momento consideraron los datos de un hecho violento con trasfondo narcocriminal cuando fue atacada con disparos la fachada de una casa de la zona sur de Rosario, donde pernoctaba Rinaldi.

Dicha balacera fue seguida de una nota dejada en el lugar. “Guido Rinaldi narco, dejá de traer cargamento de Buenos Aires, en zona sur mandamos nosotros, no te van a salvar ni los polis de PDI (por la Policía de Investigaciones de Santa Fe) que te dan protección”, decía el texto.

Los fiscales indicaron que en los primeros tramos de la investigación fueron corroborados los domicilios aportados en la denuncia y los que surgieron en la pesquisa, vehículos e identidades. De tal forma, el 5 de agosto de 2024 solicitaron las primeras intervenciones telefónicas de las líneas que utilizaba Rinaldi.

Casi 40 kilos de marihuana en el auto

En uno de los procedimientos llevado a cabo el 19 de febrero pasado, Leonel G. fue detenido junto Olivera en un pasillo de Mitre al 5500 de Rosario a bordo de un Peugeot 207 GTI. La Policía Federal encontró en el vehículo 53 panes encintados de marihuana, con un peso total de 39,902 kilogramos.

Los dos imputados también tenían en su poder otro recipiente con la misma sustancia con un peso de 115 gramos, un envoltorio con 54 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, $585.000 pesos, U$D 2.100 y elementos de fraccionamiento.

Ese mismo día se constató -mediante las intervenciones telefónicas- que previamente Olivera había comprado divisas bajo las órdenes de Leonel G. y que luego se dirigieron a un domicilio de pasaje Casablanca al 4.100 en el Peugeot 207 a retirar la droga con la que finalmente luego fueron detenidos.