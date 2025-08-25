La Capital | Policiales | droga

Delivery de droga en el microcentro: los condenaron tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel a Guido Rinaldi, sindicado líder de una banda en la que también fueron condenados otros tres miembros

25 de agosto 2025 · 10:36hs
Narcomenudeo en el microcentro: acopiaban la droga en departamentos y la vendían en delivery.

Narcomenudeo en el microcentro: acopiaban la droga en departamentos y la vendían en delivery.

Un hombre de 34 años fue condenado en la Justicia federal por liderar una organización dedicada al narcomenudeo bajo la modalidad de delivery. La banda acopiaba la droga en departamentos del microcentro de Rosario y la distribuía por medio de otros miembros del grupo que también fueron condenados.

El juez de garantías Carlos Vera Barros condenó a Guido Rinaldo, considerado líder de la organización, a 6 años de prisión en el marco de un procedimiento abreviado. De la misma manera en otra audiencia por abreviado ya habían sido condenados Enzo Miguel Olivera a 4 años de cárcel y Oriana Vogliotti y Lucas Mariotti a 3 años de prisión en suspenso.

>> Leer más: Detuvieron a una joven con drogas de diseño en el ingreso a una fiesta en el Hipódromo

La causa se inicio en febrero pasado tras una serie de allanamientos a domicilios vinculados a la banda. Fue llevada adelante por los fiscales Santiago Alberdi y Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario.

Narcomenudeo en el microcentro

La investigación expuso la logística, el rol de los miembros de la banda y la manera en la que accedían a la droga que luego comercializaban. Se abastecían de los estupefacientes en la zona norte del Gran Buenos Aires y luego la trasladaban a Rosario, donde la acopiaban en domicilios.

Rinaldi, el principal condenado, era quien aportaba el dinero para la compra de las drogas y controlaba el flujo de ventas. "Gestionaba el intercambio de divisas y procuraba que se borrara información de los teléfonos celulares que utilizaban sus subordinados", explicaron los fiscales.

>> Leer más: Desbarataron en Rosario una banda narco que traía droga desde Buenos Aires

La estructura de la banda respondía a Rinaldi, tanto de parte de los otros tres condenados como también Leonel G. Se trata de otro miembro de la banda, todavía imputado, y un sospechoso todavía prófugo, quien se ocupaba del fraccionamiento y almacenamiento de la sustancia para luego venderla al menudeo. También están imputados Stéfano A. y Guadalupe G. M., quienes continúan con la causa abierta.

La fiscalía puso de relieve que Guido es hermano de Nicolás Rinaldi, un hombre acusado en el fuero provincial de pertenecer a una asociación ilícita liderada por Francisco Riquelme, condenado y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, relacionado al también condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvardo. A aquella organización se le atribuyen múltiples balaceras y homicidios en medio de las disputas territoriales contra la banda de Los Monos, puntualmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.

Balacera delatora

La investigación del caso se inició en agosto de 2024 a partir de una comunicación policial, a través de la cual se informó sobre la existencia de una organización dedicada al narcotráfico, liderada por los hermanos Guido y Nicolás Rinaldi, y donde se identificaba a otros integrantes. En ese momento consideraron los datos de un hecho violento con trasfondo narcocriminal cuando fue atacada con disparos la fachada de una casa de la zona sur de Rosario, donde pernoctaba Rinaldi.

>> Leer más: Allanamiento al bar Pico Fino, en pleno microcentro: qué encontraron las fuerzas federales

Dicha balacera fue seguida de una nota dejada en el lugar. “Guido Rinaldi narco, dejá de traer cargamento de Buenos Aires, en zona sur mandamos nosotros, no te van a salvar ni los polis de PDI (por la Policía de Investigaciones de Santa Fe) que te dan protección”, decía el texto.

Los fiscales indicaron que en los primeros tramos de la investigación fueron corroborados los domicilios aportados en la denuncia y los que surgieron en la pesquisa, vehículos e identidades. De tal forma, el 5 de agosto de 2024 solicitaron las primeras intervenciones telefónicas de las líneas que utilizaba Rinaldi.

Casi 40 kilos de marihuana en el auto

En uno de los procedimientos llevado a cabo el 19 de febrero pasado, Leonel G. fue detenido junto Olivera en un pasillo de Mitre al 5500 de Rosario a bordo de un Peugeot 207 GTI. La Policía Federal encontró en el vehículo 53 panes encintados de marihuana, con un peso total de 39,902 kilogramos.

>> Leer más. La trapera rosarina Bren Legui va a juicio en San Nicolás por narcomenudeo

Los dos imputados también tenían en su poder otro recipiente con la misma sustancia con un peso de 115 gramos, un envoltorio con 54 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, $585.000 pesos, U$D 2.100 y elementos de fraccionamiento.

Ese mismo día se constató -mediante las intervenciones telefónicas- que previamente Olivera había comprado divisas bajo las órdenes de Leonel G. y que luego se dirigieron a un domicilio de pasaje Casablanca al 4.100 en el Peugeot 207 a retirar la droga con la que finalmente luego fueron detenidos.

Noticias relacionadas
Los uniformados fueron trasladados al Heca luego del choque.

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La niña falleció este sábado en el efector municipal.

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. El chico de 17 años apuñalado en calle Temporelli fue derivado a ese centro médico. 

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

La niña ingresó en grave estado a la guardia del Vilela y falleció pese a la atención médica urgente. 

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito