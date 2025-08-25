La Capital | Ovación | Central

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

Está todo encaminado para que se habilite a los visitantes el sábado en el estadio Eva Perón. El club de Arroyito recibiría 3 mil generales

25 de agosto 2025 · 19:15hs
La hinchada de Central asistió al estadio de Atlético Tucumán y previamente al de Lanús.

Leo Vincenti / La Capital

La hinchada de Central asistió al estadio de Atlético Tucumán y previamente al de Lanús.

Desde antes de que se juegue el clásico trascendió la posibilidad de que los hinchas de Central fuesen habilitados para concurrir al estadio Eva Perón de Junín, con motivo de la 7ª fecha del torneo Clausura. Sarmiento, el club anfitrión, dio el visto bueno y lo que se espera de un momento a otro es la autorización de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte).

Pero se presume que no habría inconvenientes y la parcialidad auriazul tendrá la chance de alentar el sábado desde la tribuna al equipo de Ariel Holan.

En principio serán alrededor de 3 mil entradas generales las que se destinarán al público canalla, que deberá ubicarse en una tribuna lateral. El tema de la cantidad de las localidades es algo que se definirá si se define la presencia de los hinchas visitantes, como así la venta de las mismas y la logística para el traslado de los simpatizantes.

Los kilómetros del trayecto hacia Junín

Si se tiene en cuenta que la distancia de Rosario a Junín es de solo de 200 kilómetros, y el fervor que existe en el pueblo auriazul luego de la victoria sobre Newell’s, es posible que las entradas se agoten de inmediato, si es que en definitiva se ponen a la venta para los visitantes.

El estadio Eva Perón tiene una capacidad para 23 mil espectadores y nunca se completa. Por este motivo es que la dirigencia de Sarmiento entendió que es una buena oportunidad de generar un mayor ingreso la presencia del público de Central.

>> Leer más: Central: el pedido, a modo de súplica que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Más allá de que asistan los hinchas visitantes, desde que se conoció que Ángel Di María regresaba a Central, en la ciudad de Junín y en las localidades aledañas se empezó a hablar de la 7ª fecha y de la idea de concurrir al estadio, aunque no todos sean seguidores de Sarmiento.

Es que no todos los días se presenta la ocasión de tener a un campeón del mundo de semejante prestigio.

Hinchas2
Muchos hinchas de Central viajaron a cancha de Lanús.

Muchos hinchas de Central viajaron a cancha de Lanús.

Este será el tercer encuentro de Central en el torneo Clausura en condición de visitante y, si se confirma lo de Junín, en todos pudo llevar a su hinchada.

Anteriormente, la parcialidad canalla concurrió a la cancha de Lanús, con motivo de la 2ª fecha, y luego a la de Atlético Tucumán, por la 4ª.

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
