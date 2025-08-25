La Capital | La Ciudad | semáforo

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

El Concejo comienza a analizar la nueva licitación que envió el municipio. Los dispositivos tendrán sensores y cámaras que recogerán datos para optimizar la circulación

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

25 de agosto 2025 · 15:38hs
El nuevo modelo de semáforo se adaptará al tránsito en tiempo real: tendrá sensores y cámaras que se comunicarán con los vehículos y recogerán datos para optimizar la circulación.

El nuevo modelo de semáforo se adaptará al tránsito en tiempo real: tendrá sensores y cámaras que se comunicarán con los vehículos y recogerán datos para optimizar la circulación.
Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

El Concejo Municipal comenzará a analizar la nueva licitación del sistema de semáforos para Rosario que envió el Ejecutivo. El sistema propuesto involucra la utilización de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el flujo de circulación de vehículos por las calles de la ciudad en tiempo real, mediante sensores y cámaras que recogerán datos para optimizar la circulación.

El proyecto comenzará a tratarse este martes en la comisión de Obras Públicas, y seguirá su trámite por Gobierno, Presupuesto y Hacienda y Servicios Públicos Concedidos. El oficialismo va a pedir a los distintos bloques que opinen sobre el documento, tras la presentación efectuada por la Secretaría de Movilidad el jueves pasado, antes de la última sesión ordinaria.

Un monto de 45.000 millones de pesos, un plazo de 5 años con 24 meses de prórroga, y dos empresas que se dividen la ciudad en dos zonas son algunos de los puntos sobresalientes de la nueva licitación pública del sistema de semáforos, que contará con un modelo inteligente de dispositivos. Hoy están bajo control de Mantelectric (norte) y Autotrol (sur), contrato que vence a fin de año.

>>Leer más: La Intendencia va por una nueva licitación de semáforos con sistemas inteligentes

Nuevos semáforos

Actualmente Rosario cuenta con 906 cruces semaforizados, después de los 40 que se incorporaron bajo este contrato. Con la próxima renovación, se van a incorporar 28 nuevos semáforos para llegar a 934. Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de tecnología basada en Inteligencia Artificial.

“Queremos dar un paso estratégico hacia una Rosario 100% inteligente. Los nuevos semáforos van a adaptarse al tránsito en tiempo real: tendrán sensores y cámaras que se comunicarán con los vehículos y recogerán datos para optimizar la circulación”, explicó el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi.

La implementación permitirá contar con un caudal constante de Big Data para mejorar la toma de decisiones. “Por ejemplo, si en pocos minutos detectamos que en una arteria principal el flujo está congestionado, el sistema podrá modificar automáticamente el plan de sincronización de los semáforos y evitar demoras”, agregó.

>>Leer más: Quieren usar inteligencia artificial en los servicios de la Municipalidad

78316270

Inteligentes

En cuanto a los criterios para la colocación de nuevos semáforos, Biazzi destacó que se tienen en cuenta tanto los puntos de mayor siniestralidad vial, como el volumen de tránsito. “Los semáforos no solo cumplen un rol fundamental en la prevención de accidentes, que es su objetivo principal, sino que también ayudan a lograr un tránsito más fluido en avenidas y cruces estratégicos”, señaló.

En tanto, aclaró que algunos de los nuevos dispositivos ubicados en arterias estratégicas contarán con cámaras y sensores que formarán parte del sistema de ordenamiento y control del tránsito para ajustar los tiempos semafóricos según las condiciones reales de circulación, pero no estarán vinculados a la aplicación de sanciones.

Además, se implementará la selección dinámica de planes, que en pocos minutos permite elegir automáticamente las configuraciones más óptimas para el tránsito. “Con esta inversión estamos dando un salto de calidad en movilidad urbana. Apostamos a una semaforización más moderna, eficiente y dinámica, que cuide a los vecinos y al mismo tiempo mejore la circulación en toda la ciudad”, aportó el jefe de Gabinete.

>>Leer más: Huyó de un control de tránsito, chocó a tres vehículos y quedó preso

Renovación de equipos

Otra de las innovaciones tecnológicas será la conectividad con fibra óptica de los semáforos. Sobre este punto, el Ejecutivo anunció el reemplazo del 60% de las actuales conexiones de cobre, y la extensión de la red por 180 kilómetros dentro del ejido urbano. Además, prevé el reemplazo de 200 equipos que representan el 25% de los dispositivos obsoletos.

Por otro lado, se anticipó que se agregará la prioridad peatonal mediante la adecuación de cruces incorporando semáforos para peatones en 36 intersecciones de la ciudad, fundamentalmente en avenida San Martín, avenida Francia y bulevar 27 de Febrero.

Finalmente, se ampliará en un 50% la instalación de puntos de conteo, lo que permitirá obtener datos en tiempo real para el cálculo de los sincronismos.

Antecedentes

La utilización de semáforos inteligentes tiene más de medio siglo de desarrollo en el mundo. En ciudades como Sidney (Australia) y Londres (Inglaterra) se implementaron en los años 70' sistemas pioneros de control adaptativo que ya permitían ajustar los tiempos de luz verde en función del tránsito real. Con el avance de la informática y, más recientemente, de la Inteligencia Artificial, estos modelos evolucionaron hacia soluciones como las que tiene Pittsburgh (EEUU), que logró reducir hasta un 25% los tiempos de viaje y un 40% las detenciones en los cruces.

En la actualidad, grandes urbes han dado un nuevo salto incorporando IA y Big Data. Programas como Project Green Light de Google, en marcha en ciudades de Estados Unidos y Europa, reportan una disminución de hasta un 30% en detenciones y del 10% en emisiones contaminantes gracias a la optimización de los planes semafóricos. Estos antecedentes marcan un camino claro: la tecnología aplicada a la movilidad urbana permite no solo viajes más rápidos, sino también más sustentables y seguros.

En la Argentina ya comenzaron las experiencias de este tipo. Ciudad de Buenos Aires participa desde 2024 del programa Green Light, mientras que provincias como Mendoza y Córdoba iniciaron planes para incorporar semáforos con sensores y algoritmos de adaptación. En todos los casos, la meta es similar: contar con herramientas más inteligentes para ordenar el tránsito, reducir la congestión y aumentar la seguridad vial.

En Rosario, la nueva licitación para la red semafórica busca dar un paso decisivo en esa dirección, sumando IA para mejorar el flujo de circulación. Sin embargo, la ciudad ya tiene antecedentes exitosos en la materia: la implementación de fotomultas en intersecciones críticas permitió reducir de manera significativa la tasa de accidentes en los últimos años, demostrando que la incorporación de tecnología en el tránsito puede tener un impacto directo en la seguridad de los rosarinos.

Noticias relacionadas
Organizan una visita teatralizada para conmemorar el aniversario del nacimiento de Ovidio Lagos

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

La jarra de agua sin costo ya es obligatoria en bares y restaurantes.

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

mas de 140 adolescentes participan de las primeras olimpiadas de educacion sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

El Amargo Obrero es un clásico de la gastronomía nacional.

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Ver comentarios

Las más leídas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Lo último

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

En Acindar denunciaron que una contratista retiró equipos de la planta de Villa Constitución. En Ternium, en San Nicolás, escala el conflicto ante la posibilidad de una parada del alto horno

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública
Política

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Ovación
La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba
OVACIÓN

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

Un equipo que jugó contra Central y Newells en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Uno de los técnicos argentinos más ganadores renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Uno de los técnicos argentinos más ganadores renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"