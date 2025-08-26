La Capital | La Ciudad | dengue

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Las autoridades sanitarias y los equipos comenzaron a implementar medidas para controlar al Aedes aegypti. Qué pasa con la vacunación

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

26 de agosto 2025 · 12:32hs
El Aedes aegypti ya está presente durante todo el año en la Argentina pero la temporada de calor es la más riesgosa para las personas 

El Aedes aegypti ya está presente durante todo el año en la Argentina pero la temporada de calor es la más riesgosa para las personas  

En el Día Internacional del Dengue, una fecha destinada a concientizar a la población sobre esta enfermedad, es importante conocer cuáles son las estrategias en Rosario, y a nivel provincial, de cara a un verano que está cerca y en el que puede desatarse un brote temprano.

En la temporada 2024/2025 (comprendida por el período de mayores temperaturas) se registraron 9.927 mil casos en la ciudad y hubo ocho fallecidos. Aunque la situación fue mucho menos complicada _en cuanto a la cantidad de contagios_ que en el período anterior, el número fue igualmente significativo.

La mayoría de los contagiados son asintomáticos por lo que se estima que hay que multiplicar por cuatro los datos registrados.

Rosario atravesó un brote histórico en la temporada 2023/2024 con casi 29 mil personas infectadas y quince muertos. Las estrategias se reforzaron y mejoraron desde entonces.

El "dengue llegó para quedarse", destacan las autoridades de salud en todos los niveles, por eso, aunque este año la situación no haya sido crítica, los equipos ya comenzaron a tomar recaudos en diversos sentidos para minimizar el impacto de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

El nuevo plan

Este miércoles 27 de agosto, la secretaría de Salud municipal junto a otras áreas, presentarán el nuevo plan, haciendo foco en la información a la población, la capacitación a los médicos, la importancia del descacharrado, el uso de repelentes, y el cumplimiento del plan de vacunación. A nivel provincial se recuerda que sigue vigente el Objetivo Dengue, un plan integral para luchar contra la enfermedad, y que incluye que las personas que están incluidas en cinco grupos determinados se vacunen en forma gratuita. Son dos dosis y se necesita un intervalo de tres meses entre una y otra. La mayor eficacia se alcanza con el esquema completo. En todo el territorio santafesino se vienen realizando distintas acciones, durante todo el año, en especial en zonas más críticas.

El laboratorio provincial (LIF) continúa con la producción de repelente, el que entrega en forma gratuita en los centros de salud para quienes se atienden en el sector público.

RepelenteLIF

Leer Más: Entre mañanas frías y tardes de primavera: ¿cuáles son los virus que circulan en Rosario?

El Aedes aegypti vive en las casas y entornos cercanos. Se reproduce en recipientes artificiales como bebederos de mascotas, tapitas, floreros, neumáticos y baldes, entre otros; pero también puede hacerlo en reservorios naturales como huecos en los troncos, por ejemplo.

Las larvas del mosquito pueden permanecer durante un año adheridas a las paredes de los objetos, a temperatura bajo cero, por eso es importante descacharrar todo el año para eliminar los posibles criaderos.

La vacuna ¿para todos?

La vacunación es una más de las estrategias para evitar complicaciones por dengue, una enfermedad que causa dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y que puede agravarse por hemorragias. El calor y la humedad colaboran con la proliferación de las larvas y aumentan significativamente la cantidad de mosquitos por lo que los casos empiezan a trepar sobre fin de año.

En el marco del Opertivo Dengue, que lanzó el gobierno provincial, se seleccionaron grupos para que reciban las dosis en forma gratuita en los vacunatorios. Para el resto de la población, las vacunas están disponibles en farmacias y en el vacunatorio de Grupo Oroño, pero de manera particular. Algunas obras sociales las reconocen en personas con antecedentes de la enfermedad.

La vacuna QDenga, de laboratorio Takeda, está habilitada por Anmat para personas de cuatro años en adelante y está contraindicada para embarazadas o quienes tengan alguna inmunodeficiencia. La vacuna estimula el sistema inmune para que desarrolle defensas contra cuatro de los serotipos del dengue.

¿Quiénes pueden acceder al plan de vacunación provincial contra el dengue?

Jóvenes que tienen entre 15 y 19 años (nacidos entre 2005 y 2009), que viven en los departamentos General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio; y en áreas priorizadas de las ciudades Santa Fe, Rosario y Rafaela (se les comunica desde la Provincia quienes deben inocularse).

Personal de salud, bomberos y policías, entre 20 y 59 años, de toda la provincia.

Integrantes de equipos de municipios y comunas que participan en operativos territoriales de dengue, que tienen entre 20 y 59 años.

Personas que tienen entre 15 y 59 años, y estuvieron hospitalizadas (sector público y privado) por dengue, durante el brote 2023-2024, según el registro del Sistema de Información Sanitaria Argentina (SISA).

Peces contra el dengue

Una de las novedades en la lucha contra esta enfermedad tiene que ver con peces que entrega la Universidad de Buenos Aires (UBA) para combatir el dengue, y que llegaron a Rosario. Se trata de las especies que comen larvas de mosquitos. En la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios, tuvieron pedidos desde la ciudad con el objetivo de obtener madrecitas del agua, el pez que contribuye a erradicar larvas del insecto transmisor de la enfermedad.

Las madrecitas del agua pueden medir hasta 3 centímetros. Además son de rápida reproducción y se pueden usar en recipientes desde 50 litros en adelante.

Desde la Facultad de Agronomía informaron que se entregaron más de 50 pedidos, mientras que en 2024 se efectuaron 139 pedidos y se otorgaron 5.560 peces.

Noticias relacionadas
El crecimiento del turismo coincidió con el festejo del Día de la Bandera.

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Auto incendiado en zona sur. Se produjo este martes a la mañana temprano. Bomberos Zapadores actuaron en el lugar. 

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Se espera que el aeropuerto tenga menos vuelos esta semana por el paro de controladores aéreos.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Matías Merlo junto a la fiscal general de Santa Fe, Cecilia Vranicich, y otros fiscales que juraron en Rosario. 

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán