La Capital | La Ciudad | agua

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

25 de agosto 2025 · 13:21hs
La jarra de agua sin costo ya es obligatoria en bares y restaurantes.

Foto Mar

La jarra de agua sin costo ya es obligatoria en bares y restaurantes.

Conseguir agua potable en medio un evento masivo puede ser difìcil, caro o ambas cosas a la vez. El problema no se da sólo en festivales o grandes conciertos, también puede ocurrir en boliches. Dada la situación, el Concejo empezó a estudiar un proyecto para aplicar multas cuando no se garantice el acceso gratuito del público.

La propuesta consiste en modificar un artículo del Código de Convivencia Ciudadana que contempla sanciones económicas de 518.625 pesos para ciertas faltas. El cambio responde a otra reforma normativa posterior, ya que el año pasado entró en vigencia una nueva ordenanza sobre la habilitación de locales nocturnos, espectáculos y actividades artísticas o de entretenimiento.

Entre los casos a resolver con este ajuste legal, el concejal Leonardo Caruana se refirió a la obligación de colocar puestos de hidratación para organizar eventos masivos, una medidad que a menudo resulta insuficiente. Luego, recordó que en esas ocasiones "se agota el agua disponible en baños y se comercializa agua embotellada a valores exorbitantes", sin alternativas dentro de los lugares elegidos.

Un cambio a favor del agua gratuita

El edil del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) concluyó que hace falta reforzar los controles de las actividades en locales habilitados de acuerdo a la ordenanza 10.636, sancionada en 2024 y reglamentada mediante un decreto municipal. De hecho, uno de los artículos aprobados en el Palacio Vasallo establece que cualquier establecimiento con licencia no sólo debe garantizar el acceso al agua sino también priorizar su expendio.

La normativa actual establece multas para los locales gastronómicos si no cumplen con la oferta a sus comensales en la cartilla del menú. También está contemplado el caso de los establecimientos con afluencia masiva de público si se interrumpe de forma ocasional o permanente el suministro en los baños.

>> Leer más: Reforma de la constitución: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Frente al panorama actual, Caruana pretende que se definan sanciones expresas a fin de preservar la salud de las personas. La iniciativa quedó en manos de la comisión de Gobierno del Concejo Municipal de Rosario para evaluar si es preciso avanzar en ese sentido.

¿Dónde es obligatorio servir agua gratis en Rosario?

Desde fines de 2015, la ordenanza 9.465 indica que los establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes deben poner a disposición de manera gratuita una jarra de agua potable para los consumidores. En ese momento, la Municipalidad definió multas dentro del Código de Faltas que fue derogado el año pasado.

La normativa actual establece sanciones económicas entre 75 a 375 unidades fijas (UF) por incumplimientos en la información sobre mercaderías, productos o servicios. Entre ellas se cuenta la obligación de anunciar que cada persona tiene un mínimo de 375 centímetros cúbicos a su disposición. De acuerdo a las tarifas publicadas en agosto por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), esto representa un mínimo de $ 103.725 por la infracción.

En lo que respecta a los establecimientos con afluencia masiva, el Código de Convivencia es más severo. El artículo 214 habilita la clausura hasta 90 días y una multa máxima de 5.255.400 pesos (3.800 UF) si se corta el suministro de agua. La reincidencia puede derivar en el cierre por el doble de tiempo y un nuevo pago.

El proyecto de Caruana apunta a establecer una regulación idéntica a la referida al derecho a los sanitarios libres, reconocido en la ordenanza 9.875 desde 2018. En este caso cabe recordar que los organismos o empresas úblicas, así como las empresas privadas de servicios públicos, deben permitir el uso libre y gratuito de los baños.

Noticias relacionadas
El Amargo Obrero es un clásico de la gastronomía nacional.

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Clásico rosarino. El operativo de seguridad en el Gigante de Arroyito dejó como saldo cuatro personas detenidas.

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

La bioquímica Eva-Maria Neher estará a fines de agosto en Rosario.

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibirá equipo e instrumental tras un convenio firmado con el gobierno de Japón.. 

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Lo último

El extraño caso en Newells de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

El extraño caso en Newell's de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Ovación
La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile
Ovación

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia