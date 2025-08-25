La Capital | El Mundo | Cáritas

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

La organización humanitaria de la Iglesia católica deploró la hambruna y reclamó un cese del fuego inmediato y permanente

25 de agosto 2025 · 19:22hs
Duro comunicado de Cáritas contra Israel: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación

En una fuerte declaración que difundió este lunes desde su cuartel general del Palazzo San Callisto -en el Vaticano-, Cáritas Internacional (CI) denunció lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y llamó a levantar la voz para que Israel detenga lo que definió como un “ataque deliberado a la dignidad humana” y “el colapso del orden moral”.

“El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación, sostenida por la impunidad y el silencio, o la complicidad, de naciones poderosas”, acusó. “La hambruna en Gaza es una prueba de integridad moral, y demasiados han fracasado”, deploró. “Matar de hambre a una población es profanar la vida. Guardar silencio es ser cómplice”, alertó Cáritas Internacional, confederación de 162 organizaciones de ayuda humanitaria, desarrollo y servicio social de la Iglesia Católica, que trabaja en más de 200 países y territorios.

Presidida desde mayo de 2023 por el cardenal japonés Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokyo, Cáritas Internacional recordó que el 20 de agosto pasado, las fuerzas israelíes irrumpieron en la Ciudad de Gaza, “donde casi un millón de civiles desplazados habían buscado refugio, muchos de ellos ya hambrientos”.

“Dos días después, el 22 de agosto, Naciones Unidas declaró la hambruna. Para entonces, el daño ya estaba hecho: 273 personas ya habían muerto de hambre, incluidos 112 niños”, añadió. “La declaración no fue una advertencia, sino una sombría confirmación de lo que las organizaciones humanitarias llevan meses afirmando: los gazatíes llevan mucho tiempo sufriendo una caída deliberada en la hambruna”, denunció.

CI, que es una entidad independiente dentro del Vaticano, fue más allá. “Esto no es un accidente trágico. Es el resultado de decisiones calculadas. Una población, privada de refugio, sustento y seguridad, ha sido abandonada a su suerte a la vista del mundo”, afirmó.

“Esto no es una guerra. Es la destrucción sistemática de la vida civil. El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación, sostenida por la impunidad y el silencio, o la complicidad, de naciones poderosas. La hambruna aquí no es un desastre natural, sino el resultado de una estrategia deliberada: bloquear la ayuda, bombardear convoyes de alimentos, destruir infraestructuras y negar las necesidades básicas”, siguió, destacando que Cáritas Internacional “es testigo de este horror”.

“Civiles, en su mayoría niños y mujeres, están siendo víctimas de hambre, bombardeos y aniquilados. Gobiernos influyentes, corporaciones y multinacionales han permitido esta catástrofe mediante el apoyo militar, la ayuda financiera y la cobertura diplomática. Su silencio no es neutralidad, es respaldo”, sostuvo.

"La comunidad internacional ofrece declaraciones huecas"

“Mientras tanto, la comunidad internacional ofrece declaraciones huecas y lugares comunes vacíos. Este doble estándar solo sirve para ganar tiempo y provocar mayor destrucción”, deploró. “Cáritas Internationalis ve en Gaza un ataque deliberado a la dignidad humana y el colapso del orden moral, un fracaso del liderazgo, la responsabilidad y la humanidad misma”, añadió.

Cáritas Internacional, considerada una de entre las más grandes organizaciones humanitarias del mundo, dejó en claro que “aborrece con la mayor vehemencia todos estos actos y omisiones”. “Representan un flagrante desprecio por los valores y principios fundamentales de la humanidad y violan claramente el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como numerosas disposiciones de convenciones específicas de la ONU, incluida la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, indicó.

Luego evocó al papa Francisco, que en la encíclica Fratelli Tutti recordaba que “O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie”; y palabras del Evangelio: “Alza tu voz por los que no tienen voz”, “Todo lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí”.

Acto seguido, pasó a reclamar un cese del fuego inmediato y permanente, además de las siguientes exigencias, muchas de las cuales ya fueron planteadas por el Vaticano:

  • Acceso humanitario irrestricto para erradicar la hambruna y brindar atención
  • Liberación de todos los rehenes y personas detenidas arbitrariamente
  • Despliegue de una fuerza de paz de la ONU para proteger a la población civil
  • Protección de todos los civiles, especialmente niños, mujeres y ancianos
  • Rendición de cuentas de todos los perpetradores e instigadores ante tribunales nacionales e internacionales
  • Plena implementación de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, incluyendo: poner fin a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado; cese de la actividad de asentamiento y evacuación de los colonos; otorgar reparaciones; exigir a los Estados que rechacen la situación ilegal; exigir a los organismos de la ONU que tomen medidas concretas para poner fin a la ocupación

El comunicado, finalmente, exhortó a “todas las personas de fe y conciencia a levantar la voz, presionar a sus gobiernos y exigir justicia”. “El mundo observa. La historia está registrando. Y Gaza espera, no palabras, sino salvación”, concluyó.

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

