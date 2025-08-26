Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Agentes de las TOE denunciaron que el detenido les apuntó con un arma de fuego mientras intentaba huir en el barrio Cullen

Un hombre que tenía pedido de captura por homicidio en Ibarlucea fue internado este lunes a la madrugada con heridas de bala . Según la versión preliminar, la policía le disparó tras una supuesta amenaza con arma de fuego durante un allanamiento en la zona noroeste de Rosario.

Joel A. fue atendido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria después de un operativo en Cullen al 1400 bis . El traslado hasta el nosocomio se llevó a cabo con custodia de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), encargadas del procedimiento cerca del acceso a la avenida Sorrento.

Luego de la aprehensión, las fuerzas de seguridad provinciales reportaron el secuestro de una pistola Bersa calibre 22 , montada y en condición de disparo. En esta instancia no trascendieron evidencia o testimonios sobre un tiroteo durante la persecución.

El sospechoso cayó tras el intento de fuga con heridas en la cadera, un glúteo y uno de sus pies . Ante esta situación, los efectivos pidieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo al relato de los uniformados, el detenido escapó hacia los patios de las viviendas linderas del barrio Cullen cuando advirtió que había un allanamiento en marcha. A continuación subió a los techos para alejarse del domicilio ubicado sobre uno de los pasillos de la zona.

Durante la búsqueda la policía advirtió que Joel A. estaba armado. Agentes de las TOE denunciaron que esgrimió una pistola frente a ellos y luego retomó el intento de huida, aunque finalmente fue aprehendido tras los balazos. En el procedimiento encontraron seis cartuchos calibre 22 dentro del cargador, uno en la recámara y dos proyectiles más.

Al cabo del allanamiento solicitado por la fiscal María de los Ángeles Granato, las fuerzas de seguridad secuestraron $ 1.203.300 en efectivo y tres celulares. También hallaron un receptor bluetooth, un cuchillo, un par de balanzas de precisión y algunos elementos para fraccionar drogas ilegales.