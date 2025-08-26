La Capital | Policiales | Homicidio

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Agentes de las TOE denunciaron que el detenido les apuntó con un arma de fuego mientras intentaba huir en el barrio Cullen

26 de agosto 2025 · 08:59hs
Tras el pedido de captura por homicidio

Foto: La Capital / Archivo.

Tras el pedido de captura por homicidio, el detenido quedó internado en el Hospital Eva Perón.

Un hombre que tenía pedido de captura por homicidio en Ibarlucea fue internado este lunes a la madrugada con heridas de bala. Según la versión preliminar, la policía le disparó tras una supuesta amenaza con arma de fuego durante un allanamiento en la zona noroeste de Rosario.

Joel A. fue atendido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria después de un operativo en Cullen al 1400 bis. El traslado hasta el nosocomio se llevó a cabo con custodia de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), encargadas del procedimiento cerca del acceso a la avenida Sorrento.

Luego de la aprehensión, las fuerzas de seguridad provinciales reportaron el secuestro de una pistola Bersa calibre 22, montada y en condición de disparo. En esta instancia no trascendieron evidencia o testimonios sobre un tiroteo durante la persecución.

¿Qué pasó con el detenido por homicidio en Ibarlucea?

El sospechoso cayó tras el intento de fuga con heridas en la cadera, un glúteo y uno de sus pies. Ante esta situación, los efectivos pidieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo al relato de los uniformados, el detenido escapó hacia los patios de las viviendas linderas del barrio Cullen cuando advirtió que había un allanamiento en marcha. A continuación subió a los techos para alejarse del domicilio ubicado sobre uno de los pasillos de la zona.

>> Leer más: Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Durante la búsqueda la policía advirtió que Joel A. estaba armado. Agentes de las TOE denunciaron que esgrimió una pistola frente a ellos y luego retomó el intento de huida, aunque finalmente fue aprehendido tras los balazos. En el procedimiento encontraron seis cartuchos calibre 22 dentro del cargador, uno en la recámara y dos proyectiles más.

Al cabo del allanamiento solicitado por la fiscal María de los Ángeles Granato, las fuerzas de seguridad secuestraron $ 1.203.300 en efectivo y tres celulares. También hallaron un receptor bluetooth, un cuchillo, un par de balanzas de precisión y algunos elementos para fraccionar drogas ilegales.

Noticias relacionadas
El gobierno ofreció la recompensa a casi dos semanas de la muerte de la víctima.

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

El sospechoso por el caso de la mujer quemada con ácido fue detenido por personal de PDI en la zona sur de Rosario.

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Nuevo juicio contra Esteban Lindor Alvarado, preso en el penal federal de Ezeiza.

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El auto que figuraba como robado en Rosario fue hallado semisumergido en el río cerca del camping de Fray Luis Beltrán.

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ver comentarios

Las más leídas

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

La División de Trata de Personas de la PDI realizó allanamientos y detuvo al sospechoso en Italia al 3200.

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer
Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Ovación
Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

Policiales
Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento
Policiales

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

La Ciudad
Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe