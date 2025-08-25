Las famosas que quedaron afuera de "En el barro": ¿quiénes audicionaron para el hit de Netflix?

Actrices, mediáticas y modelos contaron que participaron del casting para el spin-off de "El Marginal", pero que no lograron convencer a los productores.

Tras el gran éxito de la serie "En el barro" en Netflix , se comenzó a gestar un particular movimiento entre figuras del espectáculo. Se trata de un grupo de actrices que decidieron compartir sus audiciones "fallidas" para el spin-off de "El Marginal". Así es, varias artistas compartieron sus audiciones para la serie carcelaria que no lograron convencer a los productores.

La que comenzó la ola de castings "fallidos" fue Sofía Morandi , quien aprovechó el despegue de la serie para compartir la audición que realizó allá por el año 2023. La actriz de "Porno y Helado" , mostró su set "casero": el trípode hecho con una silla y la cantidad de tomas que tuvo que realizar. Además, mostró su maquillaje hecho en casa que simulaba golpes , para estar a tono con el ambiente carcelario.

Además de Morandi, a este tendencia se sumaron distintas actrices. Por su parte, Sofía "Jujuy" Jiménez también compartió los videos de su casting casera. En esa línea, Yoyi Francella y Micaela Vázquez contaron que audicionaron para la continuación de "El Marginal", pero que no fueron elegidas.

En cuanto al éxito de "En el barro", uno de los aspectos que más resalta de la serie es su espectacular elenco. Algunas de sus protagonistas son destacadas actrices, como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Valentina Zenere, Rita Cortese y Juana Molina, entre otros.

Las casting "fallidos" de "En el barro"

La primera en abrir el juego de los castings que no salieron del todo bien fue Sofía Morandi. "El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura", comenzó Morandi en su cuenta de Instagram sobre su audición para "En el barro". La actriz expresó que su casting no le pareció bueno, pero que todas manera quería compartir la experencia: "Dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión", expresó la artista.

"Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado", detalló Morandi, sobre el casting desde su living.

La segunda mediática que compartió su audición fue Sofía "Jujuy" Jiménez. La modelo compartió el casting que realizó para el spin-off de "El Marginal" mientras se encontraba de vacaciones en México. "Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión “En el barro”, me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo", comenzó Jiménez en su perfil de Instagram, donde compartió los recortes de la audición.

"Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír) la clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura, ¿no?", continuó la modelo.

Rápidamente, los usuarios de redes sociales se hicieron eco del recorte del casting, y acusaron a la mediática de "bebotear" mientras interpretaba el guión de "En el barro". Lejos de tomárselo mal, Jujuy Jiménez se subió al chiste y se rio de ella misma.

Por último, Yoyi Francella y Mica Vázquez revelaron que participaron de las audiciones de la serie. Ambas al aire del programa de streaming "Antes que nadie" de Luzu TV, comentarn su experiencia con "En el barro".

"Todavía no me doy cuenta qué personaje castié. No sé quién tiene la cicatriz, pero yo castié con una cicatriz. Me armé la cicatriz con una maquilladora para el casting", comentó Vázquez. Por su parte, Francella afirmó haber audicionado para el personaje de Marina, que finalmente se quedó Valentina Zenere.