La Capital | Zoom | En el barro

Las famosas que quedaron afuera de "En el barro": ¿quiénes audicionaron para el hit de Netflix?

Actrices, mediáticas y modelos contaron que participaron del casting para el spin-off de "El Marginal", pero que no lograron convencer a los productores.

25 de agosto 2025 · 10:45hs
María Becerra es una de las protagonistas de En el barro

María Becerra es una de las protagonistas de "En el barro"
Sofi Morandi mostró su audición para En el barro

Sofi Morandi mostró su audición para "En el barro"

Tras el gran éxito de la serie "En el barro" en Netflix, se comenzó a gestar un particular movimiento entre figuras del espectáculo. Se trata de un grupo de actrices que decidieron compartir sus audiciones "fallidas" para el spin-off de "El Marginal". Así es, varias artistas compartieron sus audiciones para la serie carcelaria que no lograron convencer a los productores.

La que comenzó la ola de castings "fallidos" fue Sofía Morandi, quien aprovechó el despegue de la serie para compartir la audición que realizó allá por el año 2023. La actriz de "Porno y Helado", mostró su set "casero": el trípode hecho con una silla y la cantidad de tomas que tuvo que realizar. Además, mostró su maquillaje hecho en casa que simulaba golpes, para estar a tono con el ambiente carcelario.

Además de Morandi, a este tendencia se sumaron distintas actrices. Por su parte, Sofía "Jujuy" Jiménez también compartió los videos de su casting casera. En esa línea, Yoyi Francella y Micaela Vázquez contaron que audicionaron para la continuación de "El Marginal", pero que no fueron elegidas.

sofi morandi
Sofi Morandi mostró su audición para

Sofi Morandi mostró su audición para "En el barro"

En cuanto al éxito de "En el barro", uno de los aspectos que más resalta de la serie es su espectacular elenco. Algunas de sus protagonistas son destacadas actrices, como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Valentina Zenere, Rita Cortese y Juana Molina, entre otros.

>> Leer más: ¿Cómo es "En el barro", el nuevo hit de Netflix, en la vida real?: Una tiktoker que estuvo presa contó su experiencia

Las casting "fallidos" de "En el barro"

La primera en abrir el juego de los castings que no salieron del todo bien fue Sofía Morandi. "El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura", comenzó Morandi en su cuenta de Instagram sobre su audición para "En el barro". La actriz expresó que su casting no le pareció bueno, pero que todas manera quería compartir la experencia: "Dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión", expresó la artista.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Sofía (@sofimorandi)

"Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado", detalló Morandi, sobre el casting desde su living.

La segunda mediática que compartió su audición fue Sofía "Jujuy" Jiménez. La modelo compartió el casting que realizó para el spin-off de "El Marginal" mientras se encontraba de vacaciones en México. "Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión “En el barro”, me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo", comenzó Jiménez en su perfil de Instagram, donde compartió los recortes de la audición.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por s (@sofijuok)

"Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír) la clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura, ¿no?", continuó la modelo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Cueva (@cuevamemera)

Rápidamente, los usuarios de redes sociales se hicieron eco del recorte del casting, y acusaron a la mediática de "bebotear" mientras interpretaba el guión de "En el barro". Lejos de tomárselo mal, Jujuy Jiménez se subió al chiste y se rio de ella misma.

Por último, Yoyi Francella y Mica Vázquez revelaron que participaron de las audiciones de la serie. Ambas al aire del programa de streaming "Antes que nadie" de Luzu TV, comentarn su experiencia con "En el barro".

"Todavía no me doy cuenta qué personaje castié. No sé quién tiene la cicatriz, pero yo castié con una cicatriz. Me armé la cicatriz con una maquilladora para el casting", comentó Vázquez. Por su parte, Francella afirmó haber audicionado para el personaje de Marina, que finalmente se quedó Valentina Zenere.

Noticias relacionadas
Jóvenes y millonarios tiene 8 capítulos y está disponible en Netflix

Netflix: la serie que pelea en el ranking de lo más visto con "Merlina" y "En el barro"

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, le da vida a un guardcárceles muy odiado por el público en En el barro

"En el barro": Santiago Caamaño y los comentarios de su pareja, Nazarena Vélez

La actriz española venía transitando una enfermedad

Dolor en el cine español: falleció la actriz Verónica Echegui, a los 42 años

Britney Spears compartió una serie de imágenes y videos en Instagram que generaron preocupación entre sus seguidores

Britney Spears preocupa otra vez: publicó una foto desnuda y mensajes alarmantes

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito