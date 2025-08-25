La Capital | Policiales | Esteban Alvarado

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Es por un ataque ocurrido en mayo de 2022 contra el dueño de un taller con el objetivo de despojarlo de su propiedad

25 de agosto 2025 · 13:23hs
Nuevo juicio contra Esteban Lindor Alvarado

Nuevo juicio contra Esteban Lindor Alvarado, preso en el penal federal de Ezeiza.

El jefe narco Esteban Alvarado, preso en la cárcel de Ezeiza y condenado a prisión perpetua, podrá ahora recibir una condena de 20 años de prisión. Es la sentencia que pidió la Fiscalía provincial ante el inicio de un nuevo juicio oral y público en su contra, esta vez por instigar una balacera en el marco de una extorsión.

Este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó un nuevo juicio oral y público contra el narco Esteban Alvarado, considerado líder una de las organizaciones criminales más grandes de la ciudad. Otros tres imputados lo acompañarán en el debate que tiene como acusadora a la fiscal Marisol Fabbro y como miembros del tribunal a los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Paola Aguirre.

>> Leer más: Condenaron a prisión perpetua a Esteban Alvarado como jefe de una banda narco

El hecho por el que se inició la investigación ocurrió en mayo de 2022. Se trató de un ataque a tiros en un taller de Bolivia al 2300 de Rosario. De acuerdo a la Fiscalía, el objetivo de Alvarado fue quedarse con el lugar, que es propiedad de la víctima.

Esteban Alvarado a juicio

La fiscal Marisol Fabbro pidió 20 años de cárcel para Alvarado. Los delitos atribuidos son dos hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además de extorsión y amenazas coactivas calificadas por la finalidad de hacer abandono de lugar de trabajo.

>>Leer más: Juicio a Alvarado: una cadena de crímenes brutales y dispersos explicados por primera vez

Los otros tres imputados son César Patricio López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero. La acusación comprende los mismos delitos atribuidos a Alvarado y en calidad de coautores. La Fiscalía pidió 18 años de prisión para cada uno.

Balacera y extorsión

El ataque a tiros por el que Alvarado volverá a ser juzgado en la Justicia provincial ocurrió el 11 de mayo de 2022. Todo comenzó cuando cerca cerca de las 17 dos hombres, todavía no identificados, llegaron al taller de Bolivia al 2300.

La Fiscalía determinó que los do estaban armados con pistolas calibre 9 milímetros y que llevaban precintos de color negro. Su objetivo, indicó Fabbro, era atentar contra la vida de la víctima y exigirle la entrega del taller.

>>Leer más: Esteban Alvarado: "Los fiscales me pintaron como un monstruo"

En ese marco ambos delincuentes ingresaron al taller y redujeron al dueño del lugar y a un cliente. Allí fue que los hombres aseguraron ir de parte de Esteban Alvarado y le exigieron a la víctima que entregara su taller. Luego dispararon hacia las dos víctimas, según la Fiscalía "con claras intenciones de causar la muerte".

Entrega del taller

De acuerdo a la acusación, el ataque se llevó a cabo por solicitud de Esteban Alvarado con la finalidad de quedarse con el galpón para que lo ocuparan Nahuel Yamil Clavero y Lucas Fabián González. El objetivo era utilizar el lugar para guardar dinero y autos adquiridos por encargo.

>>Leer más: Piden que se investigue cómo se actuó en las causas de Alvarado relacionadas con droga

Quien participó de la maniobra de entrega del taller fue César Patricio López Coronel, según acusó la Fiscalía. Indicaron que, valiéndose de un vínculo previo con la víctima, un día después del ataque lo convocó a un domicilio para exigirle que abandone el galpón. Finalmente el 23 de mayo de 2022 coordinaron un nuevo encuentro donde la víctima entregó las llaves de la propiedad cinco días después.

Noticias relacionadas
Narcomenudeo en el microcentro: acopiaban la droga en departamentos y la vendían en delivery.

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Los uniformados fueron trasladados al Heca luego del choque.

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La niña falleció este sábado en el efector municipal.

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. El chico de 17 años apuñalado en calle Temporelli fue derivado a ese centro médico. 

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Lo último

El extraño caso en Newells de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

El extraño caso en Newell's de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Ovación
La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile
Ovación

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia