Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Es por un ataque ocurrido en mayo de 2022 contra el dueño de un taller con el objetivo de despojarlo de su propiedad

El jefe narco Esteban Alvarado , preso en la cárcel de Ezeiza y condenado a prisión perpetua, podrá ahora recibir una condena de 20 años de prisión. Es la sentencia que pidió la Fiscalía provincial ante el inicio de un nuevo juicio oral y público en su contra, esta vez por instigar una balacera en el marco de una extorsión.

Este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó un nuevo juicio oral y público contra el narco Esteban Alvarado, considerado líder una de las organizaciones criminales más grandes de la ciudad. Otros tres imputados lo acompañarán en el debate que tiene como acusadora a la fiscal Marisol Fabbro y como miembros del tribunal a los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Paola Aguirre.

El hecho por el que se inició la investigación ocurrió en mayo de 2022. Se trató de un ataque a tiros en un taller de Bolivia al 2300 de Rosario. De acuerdo a la Fiscalía, el objetivo de Alvarado fue quedarse con el lugar, que es propiedad de la víctima.

Esteban Alvarado a juicio

La fiscal Marisol Fabbro pidió 20 años de cárcel para Alvarado. Los delitos atribuidos son dos hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además de extorsión y amenazas coactivas calificadas por la finalidad de hacer abandono de lugar de trabajo.

Los otros tres imputados son César Patricio López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero. La acusación comprende los mismos delitos atribuidos a Alvarado y en calidad de coautores. La Fiscalía pidió 18 años de prisión para cada uno.

Balacera y extorsión

El ataque a tiros por el que Alvarado volverá a ser juzgado en la Justicia provincial ocurrió el 11 de mayo de 2022. Todo comenzó cuando cerca cerca de las 17 dos hombres, todavía no identificados, llegaron al taller de Bolivia al 2300.

La Fiscalía determinó que los do estaban armados con pistolas calibre 9 milímetros y que llevaban precintos de color negro. Su objetivo, indicó Fabbro, era atentar contra la vida de la víctima y exigirle la entrega del taller.

En ese marco ambos delincuentes ingresaron al taller y redujeron al dueño del lugar y a un cliente. Allí fue que los hombres aseguraron ir de parte de Esteban Alvarado y le exigieron a la víctima que entregara su taller. Luego dispararon hacia las dos víctimas, según la Fiscalía "con claras intenciones de causar la muerte".

Entrega del taller

De acuerdo a la acusación, el ataque se llevó a cabo por solicitud de Esteban Alvarado con la finalidad de quedarse con el galpón para que lo ocuparan Nahuel Yamil Clavero y Lucas Fabián González. El objetivo era utilizar el lugar para guardar dinero y autos adquiridos por encargo.

Quien participó de la maniobra de entrega del taller fue César Patricio López Coronel, según acusó la Fiscalía. Indicaron que, valiéndose de un vínculo previo con la víctima, un día después del ataque lo convocó a un domicilio para exigirle que abandone el galpón. Finalmente el 23 de mayo de 2022 coordinaron un nuevo encuentro donde la víctima entregó las llaves de la propiedad cinco días después.