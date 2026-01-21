Éxito total en Punta del Este: Pampita y Leo Saleh en jet privado y el evento esteño de Punta Fashion Sunset

La temporada de verano en Punta del Este vivió uno de sus momentos más impactantes con la realización de Punta Fashion Sunset, el evento que reunió a más de 2.000 personas y se consagró como uno de los grandes éxitos de la temporada. Moda, arte, gastronomía y celebrities se fusionaron en una experiencia única frente al mar, con el atardecer como protagonista absoluto y una puesta en escena de alto nivel.

La producción integral estuvo a cargo de Leo Saleh, quien volvió a demostrar su capacidad para crear experiencias de gran impacto, cuidando cada detalle y elevando el estándar de los eventos de fashion lifestyle en destinos exclusivos. Esta edición marcó además la número 11 del Fashion Sunset, consolidando un formato que continúa creciendo y recorriendo distintas ciudades del país y el exterior.

Con una convocatoria que superó las 2.000 personas, Punta Fashion Sunset se convirtió en uno de los encuentros más comentados del verano. Empresarios, referentes de la moda, celebridades, influencers y público internacional disfrutaron de una tarde-noche donde la moda se vivió como una experiencia integral, acompañada por música, arte y una propuesta gastronómica premium.

Pampita, madrina y figura central

4 pampita

La presencia de Pampita fue uno de los grandes highlights del evento. En su rol de madrina, Pampita aportó elegancia, carisma y cercanía con el público, consolidando su lugar como una de las figuras más convocantes del país. Además, junto a Leo Saleh conformó una dupla consagrada, cuyos videos bailando se volvieron virales y reflejaron el espíritu relajado, alegre y glamoroso del verano.

5 prensa

Barby Franco y Leo Saleh: conducción con química

6 barby y leo

7 barby - leo - pampita

La conducción estuvo a cargo de Barby Franco, quien compartió escenario con Leo Saleh. La dupla logró una dinámica fresca, elegante y cercana, guiando cada momento del evento y conectando con el público de manera natural.

Karina Jelinek y la pasarela de lujo

8 karina

La pasarela tuvo momentos brillantes, destacando a Karina Jelinek y un recorrido que combinó propuestas de marcas icónicas, desde diseños contemporáneos y calzado de tendencia hasta kimonos sofisticados, tejidos artesanales y líneas de autor, reflejando la diversidad y la creatividad de la moda nacional, incluyendo creaciones de KMK, Rubi Rubi, Atomik, Vizzano, Mia Carmesí, Claudia Design, Tricot by Nati Suarez, Diamonds, Universo by Leo Saleh, Alexandra y Kova, todas integradas de manera sutil en un desfile elegante y armonioso frente al mar.

Moda, arte y gastronomía: experiencia integral

9

El Fashion Sunset volvió a destacarse por su formato integral: desfiles de alto nivel, expresiones artísticas, música con DJ sets, cocktails de autor y una cuidada propuesta gastronómica, todo en un entorno natural privilegiado que hizo del evento una experiencia sensorial completa.

10 karina y leo

Recorrido federal y proyección internacional

11 leo y pampita

Con esta edición, el Fashion Sunset reafirma su recorrido por distintas ciudades como Rosario, Buenos Aires y Punta del Este, consolidándose como un formato que trasciende fronteras. La agenda continúa en febrero con un evento exclusivo en un lugar icónico cercano a Rosario, y luego el formato llegará a Miami, consolidando la expansión internacional del proyecto.

Una amistad consolidada y con momentos especiales

La relación entre Leo Saleh y Pampita trasciende lo profesional y se consolidó como una amistad cercana y genuina. Ambos compartieron salidas a bailar y celebraciones privadas, y Leo fue uno de los invitados destacados al cumpleaños de Pampita, un gesto que refleja la confianza y el cariño que existe entre ellos. Esta complicidad se percibe en cada encuentro y se traduce en la química que ambos despliegan en los eventos que protagonizan juntos, convirtiéndose en una dupla admirada por el público y los medios.

Cierre a puro lujo

12 avion

13 cierre

Para coronar la experiencia, Pampita y Leo Saleh viajaron y regresaron a la Argentina en un jet privado exclusivo de la empresa Monaco, con quienes realizaron tanto la ida como la vuelta, sellando un broche de oro de lujo que reflejó el perfil premium del evento.

14- pampita en avion

Más de 2.000 personas, figuras consagradas, producción de primer nivel, moda, arte, gastronomía, lujo y expansión internacional: Punta Fashion Sunset fue, sin dudas, uno de los grandes eventos de la temporada en Punta del Este y promete seguir brillando en cada ciudad que visite.