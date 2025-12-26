Preocupación por Pampita tras ser vista en un sanatorio de Punta del Este: qué pasó

La modelo fue vista en un centro médico durante la noche de Navidad. Horas después, habló con la prensa y aclaró la situación

Pampita fue vista en un sanatorio de Punta del Este

Pampita viajó a Punta del Este para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a su familia y su pareja, Martín Pepa. Sin embargo, en la noche del 25 de diciembre la modelo fue vista en un hospital de la ciudad uruguaya y generó preocupación en los medios de espectáculos.

Las imágenes difundidas por medios locales la mostraban en la sala de espera del Sanatorio Cantegril , acompañada por un grupo de personas, entre ellas su actual pareja. La presencia de Pampita en el centro de salud despertó especulaciones sobre su estado de salud.

No obstante, a la salida de la clínica, la modelo fue captada por las cámaras y llevó tranquilidad al aclarar lo sucedido. Pampita explicó que no se encontraba en el sanatorio por un problema personal de salud, sino que estaba allí en calidad de acompañante.

Qué dijo Pampita

A la salida de la clínica, Pampita fue interceptada por las cámaras de Farandula Show y aclaró los motivos de su presencia en el sanatorio. Abrazada a su pareja, Martín Pepa, la modelo rompió el silencio y llevó tranquilidad: “Vine a acompañar a una amiga, no tengo nada que ver. No fue grave ni nada”.

Luego, agregó: “Disculpen, pero estamos hace muchas horas acá. No fue nada, tranquilos”.

Según distintos medios de espectáculos, Pampita habría asistido a la clínica para acompañar a Felipe, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, reconocida maquilladora y estilista argentina.