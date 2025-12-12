La Capital | Ovación | PSM Fútbol

PSM Fútbol recibe a Racing de Teodelina y busca pasar de fase en el Regional Amateur

El equipo de Puerto San Martín jugará este viernes a las 21 en su estadio ante los académicos. En la ida, PSM Fútbol ganó 4 a 2

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de diciembre 2025 · 08:44hs
PSM Fútbol. El equipo de Puerto San Martín recibe a Racing de Teodelina

PSM Fútbol. El equipo de Puerto San Martín recibe a Racing de Teodelina, busca de pasar a la tercera fase, en el Regional Amateur  

En la ciudad de Puerto General San Martín se disputará el partido revancha este viernes a las 21, entre PSM Fútbol y Racing de Teodelina (equipo que representa a la liga Venadense) en el marco de la segunda fase el torneo Regional Amateur, región Litoral Sur.

Después de idas y venidas se confirmó que el choque entre el verdinegro y los académicos se jugará este viernes a las 21 en el estadio de PSM Fútbol. En la ida, los puertenses ganaron por 4 a 2 con tantos de Yair Bohnhoff, Nicolás Heiz (2) y Gonzalo Atardo.

El partido tuvo varios horarios

El partido estaba programado para este domingo a las 17, pero al disputarse el encuentro final de la Liga Totorense en Timbúes, entre Timbuense y club Maciel no iba haber operativo policial. Y a raíz de esta situación recién el jueves se confirmó el partido. Otra opción era jugarlo el lunes después de las 17.

Leer más: La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó el mundo canalla

Con este panorama, el técnico Damián Pennesi dispondrá del mismo equipo que ganó en Teodelina para afrontar la revancha en busca de la clasificación.

El panorama del equipo de Punta Quebracho es el mejor. De pasar de fase se enfrentará al ganador de la llave entre San Jorge y Sportivo Sarmiento de Maggiolo (Liga Venadense). En el partido de ida, el Uruguayo (Liga San Martín), ganó por 2 a 1. La revancha, el domingo a las 20.

Jugadores de Argentino

La tercera fase se disputará ya en el 2026, entre el 4 y 11 de enero. En ese sentido la dirigencia de Puerto deberá trabajar para renovar los préstamos a los 13 jugadores de Argentino que se sumaron al plantel verdinegro para disputar el presente torneo Regional. Dicho préstamo vence el 30 de diciembre y deben volver al club de barrio Sarmiento.

