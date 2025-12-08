Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Los candidatos a presidente de Newell's quieren al técnico para conducir al equipo. Pero hay un club extranjero que lo busca y hubo contactos

Martín Anselmi es la prioridad de los candidatos a presidente de Newell's . Cada uno de ellos lo puso de manifiesto y reveló que mantuvieron charlas con el técnico para analizar las posibilidades de que sea el entrenador del equipo rojinegro a partir de la próxima temporada. Todavía no se conoce cuál es la decisión del entrenador. Los distintos sectores políticos esperan que sea de inmediato.

Si Anselmi todavía no resolvió que hacer es a causa de que tiene otras propuestas del extranjero. Porque "de trabajar en el fútbol argentino, Newell's sería el lugar" , manifestó hace poco el entrenador durante una entrevista que brindó en el canal de deportes Espn.

Un club muy interesado en contratarlo es Rayados de Monterrey , eliminado el fin de semana en las semifinales de la Liga MX (México). La derrota contra Toluca desencadenó la salida del entrenador español Domenec Torrent, que todavía no se hizo oficial, y la búsqueda de un sucesor, con Anselmi como prioridad.

El periodista mexicano Jesús Barrón, de Telemundo Sports, informó que Torrent le comunicó su decisión de renunciar a la comisión directiva de Rayados.

Barrón agregó, en su cuenta de la red social X, que "el nombre que más le gusta al Consejo de Administración y Femsa (empresa a cargo de la aministración del club) para ser el próximo entrenador es nada más y nada menos que Martín Anselmi, y contacto ya hubo".

Anselmi fue despedido de Porto de Portugal a mitad de año y desde ese instante se encuentra sin club. Tiene experiencia en el fútbol mexicano.

Dirigió Cruz Azul, con buenos resultados. Pero tuvo una salida repentina para continuar la carrera en Porto. Esa forma abrupta en la que se fue causó polémica en el club cementero.

Hincha de Newell's, el entrenador de 40 años es el predilecto, de las agrupaciones que se postularán en las elecciones del 14 de noviembre y que tienen al frente a Ignacio Boero (Unen), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa), Cristian D'Amico (Nuevo Frente Rojinegro) y Guillermo Muñoz (Movimiento 1974).

En Newell's esperan la decisión de Anselmi

Roberto Sensini, que será el director deportivo si es elegido presidente Ignacio Boerto (Unen), le contó a Ovación que hablaron con Anselmi y que el entrenador esperaba una respuesta de sus representantes para este fin de semana que pasó, sobre las propuestas que estuvieran dando vueltas. Y a partir de eso tomar una determinación.

Por su parte, Cristian D'Amico, candidato a la presidencia por Nuevo Frente Rojinegro, dijo que aguardaba que Anselmi le diera una contestación para este martes, durante un debate que se realizó con los otros postulantes a conducir el club en el programa Contraseña Fútbol, de Telefe Rosario.