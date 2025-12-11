El impactante presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Fue campeón en las inferiores rojinegras pero no debutó en primera. En el Viejo Continente, la rompe como volante del Benfica.

Enzo Barrenechea y el colombiano Ríos celebran un gol del Benfica. El ex-Newell's tiene una alta efectividad en los pases.

El fútbol suele tener recorridos extraños. Tan impredecibles como el juego mismo, las historias de sus protagonistas muchas veces regalan sorpresas, algunas buenas y otras no tanto. Es lo que pasa con un jugador que se formó en Newell's , ganó dos títulos en las inferiores y nunca jugó en primera.

Se trata de Enzo Barrenechea, un volante ofensivo que nació en Villa María y tiene 24 años. Después de formarse en las divisiones juveniles del Rojinegro, el cordobés fue transferido por Newell's al Sion. En Suiza tampoco jugó y pronto desembarcó en Juventus.

En el equipo de Turín, jugó en las categorías menores hasta que finalmente debutó en primera en un partido por la Champions League frente al PSG, donde por entonces jugaba Lionel Messi.

En Juventus jugó solo cinco partidos y tuvo una lesión ligamentaria. El club de Turín lo cedió a préstamo al Frosinone, que en ese momento estaba en la Serie A de Italia, y allí tuvo más rodaje.

Aston Villa, Valencia, Benfica

Más tarde fue transferido a Aston Villa, de la Premier League, donde jugó un amistoso y a los pocos días fue cedido a Valencia para la temporada 2024-25. Allí estaba cuando Scaloni lo convocó para los dos partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026, ante Paraguay y Perú.

Su siguiente destino fue el Benfica, a donde llegó en el último mercado de pases. Al principio jugó poco, pero con el paso de los partido José Mourinho empezó a confiar en él y Barrenechea convirtió la apuesta del entrenador en un éxito.

De a poco, Benfica comienza a recuperarse después de un comienzo irregular en la Liga de Portugal y en la Champions League. Esta semana venció 2 a 0 al Napoli y en ese partido Barrenechea volvió a tener una actuación destacada. El cordobés concretó 50 de 56 pases y fue el líder del equipo luso en recuperaciones: hizo 9.

Un crack a la hora de dar pases

Otro dato contundente es que Barrenechea es hoy el volante con mayor cantidad de pases concretados en la Liga de Portugal, con un porcentaje de 93,84. Y hay más: en ese rubro, está quinto en ese rubro entre los volantes de las ligas de Europa, detrás de Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich, 94.51), Curtis Jones (Liverpool, 94.33), Frenkie de Jong (Barcelona, 94.23) y Denis Huseinbaši (Köln, 94,0).

Después del muy buen partido que jugó ante el Nápoli, el futbolista surgido en Newell's recibió elogios por parte de Mourinho