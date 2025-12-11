La Capital | Ovación | Newell's

El impactante presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Fue campeón en las inferiores rojinegras pero no debutó en primera. En el Viejo Continente, la rompe como volante del Benfica.

11 de diciembre 2025 · 16:33hs
Enzo Barrenechea y el colombiano Ríos celebran un gol del Benfica. El ex-Newells tiene una alta efectividad en los pases.

Enzo Barrenechea y el colombiano Ríos celebran un gol del Benfica. El ex-Newell's tiene una alta efectividad en los pases.

El fútbol suele tener recorridos extraños. Tan impredecibles como el juego mismo, las historias de sus protagonistas muchas veces regalan sorpresas, algunas buenas y otras no tanto. Es lo que pasa con un jugador que se formó en Newell's, ganó dos títulos en las inferiores y nunca jugó en primera.

Se trata de Enzo Barrenechea, un volante ofensivo que nació en Villa María y tiene 24 años. Después de formarse en las divisiones juveniles del Rojinegro, el cordobés fue transferido por Newell's al Sion. En Suiza tampoco jugó y pronto desembarcó en Juventus.

En el equipo de Turín, jugó en las categorías menores hasta que finalmente debutó en primera en un partido por la Champions League frente al PSG, donde por entonces jugaba Lionel Messi.

En Juventus jugó solo cinco partidos y tuvo una lesión ligamentaria. El club de Turín lo cedió a préstamo al Frosinone, que en ese momento estaba en la Serie A de Italia, y allí tuvo más rodaje.

Leer más: Ignacio Astore: "Newell's está ordenado y preparado para lo que viene"

Aston Villa, Valencia, Benfica

Más tarde fue transferido a Aston Villa, de la Premier League, donde jugó un amistoso y a los pocos días fue cedido a Valencia para la temporada 2024-25. Allí estaba cuando Scaloni lo convocó para los dos partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026, ante Paraguay y Perú.

Su siguiente destino fue el Benfica, a donde llegó en el último mercado de pases. Al principio jugó poco, pero con el paso de los partido José Mourinho empezó a confiar en él y Barrenechea convirtió la apuesta del entrenador en un éxito.

De a poco, Benfica comienza a recuperarse después de un comienzo irregular en la Liga de Portugal y en la Champions League. Esta semana venció 2 a 0 al Napoli y en ese partido Barrenechea volvió a tener una actuación destacada. El cordobés concretó 50 de 56 pases y fue el líder del equipo luso en recuperaciones: hizo 9.

Leer más: La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor: nombres que seducen a los canallas

Un crack a la hora de dar pases

Otro dato contundente es que Barrenechea es hoy el volante con mayor cantidad de pases concretados en la Liga de Portugal, con un porcentaje de 93,84. Y hay más: en ese rubro, está quinto en ese rubro entre los volantes de las ligas de Europa, detrás de Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich, 94.51), Curtis Jones (Liverpool, 94.33), Frenkie de Jong (Barcelona, 94.23) y Denis Huseinbaši (Köln, 94,0).

Después del muy buen partido que jugó ante el Nápoli, el futbolista surgido en Newell's recibió elogios por parte de Mourinho

Noticias relacionadas
Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

En la Copa Argentina, Newells y Central ya saben contra quien debutan.

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Iani Romero hizo dos de los tres goles de Newells en Miami y fue elegido como el jugador más valioso del partido. 

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Los hinchas de Newells siempre acompañan al equipo en Copa Argentina. 

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Lo último

Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: Nos unen nuestras infancias

Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

El mensaje de despedida del presidente de Central a Ariel Holan: ¡Hasta siempre, campeón!

El mensaje de despedida del presidente de Central a Ariel Holan: "¡Hasta siempre, campeón!"

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

Bajo el mando del jefe de tercio del Comando Radioeléctrico Luis Pais, otros nueve agentes estuvieron detrás de varios procedimientos ilícitos

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos
El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre
Policiales

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5 por ciento
Economía

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5 por ciento

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Ovación
El impactante presente de un ex-Newells en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores
OVACIÓN

El impactante presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

El impactante presente de un ex-Newells en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

El impactante presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Policiales
Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

La Ciudad
El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Por Luis Castro
La Región

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Corina Machado reapareció en Oslo: Venezuela ya ha sido invadida
Política

Corina Machado reapareció en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones
Información General

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su primer rival de Copa Argentina
Ovación

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029