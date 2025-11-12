La Capital | Ovación | Newell's

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Nunca fue futbolista profesional, pero integró el cuerpo técnico de Gabriel Milito y ya estuvo a cargo de grandes equipos

12 de noviembre 2025 · 18:08hs
Martín Anselmi: Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newells.

Martín Anselmi: "Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell's".

Newell's está en un momento bisagra. El equipo del parque acaba de asegurar su permanencia en la primera división, aunque tendrá un 2026 cuesta arriba: por promedio, volverá a ser uno de los equipos más comprometidos con el descenso y deberá trabajar para evitarlo.

El equipo termina el año este domingo en el Coloso, donde enfrentará a Racing por la última fecha de la fase de grupos del torneo Clausura. Aunque ya no puede perder la categoría, necesita los tres puntos precisamente para mejorar su raquítico promedio con vistas a la temporada que se viene.

De momento el equipo está a cargo de Lucas Bernardi. El exjugador del club asumió la responsabilidad de conducirlo luego del despido de Cristian Fabbiani. Hasta ahora dirigió al equipo contra Unión (0-1) y Huracán (2-0), y todavía le queda el partido contra la Academia de Avellaneda.

El futuro DT de Newell's, una incógnita

Nada hace pensar que Bernardi continúe al frente del equipo a partir de enero. Es que el 14 de diciembre habrá elecciones en el club y por el momento ninguno de los candidatos dijo que lo mantendría en el cargo en caso de ganar. Es probable que vuelva a estar a cargo de la división reserva, que conducía hasta hace apenas tres semanas.

Por eso, comenzarán a surgir ahora nombres de candidatos o presuntos candidatos para hacerse cargo del equipo en un año complejo y con nuevas autoridades. Algunos ya se escucharon, aunque hasta las elecciones es absurdo suponer que ya hay una definición sobre el tema.

En ese contexto, un director técnico que trabajó conb Gabriel Milito y luego dirigió a varios equipos de América e incluso uno de Europa, volvió a confesar públicamente que tiene el deseo de dirigir a Newell's en algún momento.

Leer más: Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

"Dirigir a Newell's es algo que me debo"

Se trata de Martín Anselmi, quien ya dirigió a Unión La Calera de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Cruz Azul de México y Porto de Portugal. El técnico ya había dicho en el pasado que sueña con conducir a Newell's, y ahora lo repitió.

En una entrevista con ESPN, Anselmi declaró: "Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell's. Es algo que me debo. En algún momento lo voy a concretar si la cosa va bien. ¿Cuándo? No me lo planteo. En algún momento, si trabajo en el fútbol argentino, Newell's sería el lugar".

Actualmente, Anselmi está sin trabajo. Su último paso fue por el Porto, donde no le tuvieron paciencia: después de un pobre arranque de temporada en la liga lusa, el argentino fue despedido. Su máximo logro hasta ahora es el campeonato de la Liga Sudamericana obtenido en 2022 con Independiente del Valle y la Recopa del mismo año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1988681938845004265&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El plantel de San Lorenzo sigue entrenando pese a las dificultades y ya está clasificado para los playoffs del torneo Clausura. A los jugadores de Newells también les deben salario.

Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Newells derrotó a Huracán el sábado y se aseguró la permanencia.

Los jugadores de Newell's fueron a Bella Vista pero otra vez no entrenaron

podrian suspender el partido entre newells y racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Newells quedó en la sexta ubicación en su zona y pasó de fase.

Newell's: los pibes de la reserva comienzan los octavos de final

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Lo último

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

La China Suárez canceló a los streamings y será entrevistada por Pergolini

La China Suárez canceló a los streamings y será entrevistada por Pergolini

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Macri apuesta a un bloque PRO puro y obliga a Scaglia a definir su alineamiento

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Macri apuesta a un bloque PRO puro y obliga a Scaglia a definir su alineamiento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela rosarina

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela rosarina

Ovación
El plantel de Newells tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

Por Aníbal Fucaraccio
ovación

El plantel de Newell's tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

El plantel de Newells tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

El plantel de Newell's tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

Newells: cómo le fue a la reserva en el partido decisivo de octavos de final ante Gimnasia

Newell's: cómo le fue a la reserva en el partido decisivo de octavos de final ante Gimnasia

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Policiales
Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
Información General

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto
LA CIUDAD

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que avasalle derechos
Política

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que "avasalle" derechos

Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento

Un choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más río, menos basura, diez años al servicio del Paraná y contra los descartables
La Ciudad

"Más río, menos basura", diez años al servicio del Paraná y contra los descartables

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban revólver y cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban revólver y cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario