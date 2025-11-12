"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Nunca fue futbolista profesional, pero integró el cuerpo técnico de Gabriel Milito y ya estuvo a cargo de grandes equipos

Newell's está en un momento bisagra. El equipo del parque acaba de asegurar su permanencia en la primera división, aunque tendrá un 2026 cuesta arriba: por promedio, volverá a ser uno de los equipos más comprometidos con el descenso y deberá trabajar para evitarlo.

El equipo termina el año este domingo en el Coloso, donde enfrentará a Racing por la última fecha de la fase de grupos del torneo Clausura. Aunque ya no puede perder la categoría, necesita los tres puntos precisamente para mejorar su raquítico promedio con vistas a la temporada que se viene.

De momento el equipo está a cargo de Lucas Bernardi. El exjugador del club asumió la responsabilidad de conducirlo luego del despido de Cristian Fabbiani. Hasta ahora dirigió al equipo contra Unión (0-1) y Huracán (2-0), y todavía le queda el partido contra la Academia de Avellaneda.

Nada hace pensar que Bernardi continúe al frente del equipo a partir de enero. Es que el 14 de diciembre habrá elecciones en el club y por el momento ninguno de los candidatos dijo que lo mantendría en el cargo en caso de ganar. Es probable que vuelva a estar a cargo de la división reserva, que conducía hasta hace apenas tres semanas.

Por eso, comenzarán a surgir ahora nombres de candidatos o presuntos candidatos para hacerse cargo del equipo en un año complejo y con nuevas autoridades. Algunos ya se escucharon, aunque hasta las elecciones es absurdo suponer que ya hay una definición sobre el tema.

En ese contexto, un director técnico que trabajó conb Gabriel Milito y luego dirigió a varios equipos de América e incluso uno de Europa, volvió a confesar públicamente que tiene el deseo de dirigir a Newell's en algún momento.

"Dirigir a Newell's es algo que me debo"

Se trata de Martín Anselmi, quien ya dirigió a Unión La Calera de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Cruz Azul de México y Porto de Portugal. El técnico ya había dicho en el pasado que sueña con conducir a Newell's, y ahora lo repitió.

En una entrevista con ESPN, Anselmi declaró: "Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell's. Es algo que me debo. En algún momento lo voy a concretar si la cosa va bien. ¿Cuándo? No me lo planteo. En algún momento, si trabajo en el fútbol argentino, Newell's sería el lugar".

Actualmente, Anselmi está sin trabajo. Su último paso fue por el Porto, donde no le tuvieron paciencia: después de un pobre arranque de temporada en la liga lusa, el argentino fue despedido. Su máximo logro hasta ahora es el campeonato de la Liga Sudamericana obtenido en 2022 con Independiente del Valle y la Recopa del mismo año.