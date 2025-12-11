Ignacio Astore: "Newell's está ordenado y preparado para lo que viene"

Hizo un "recuento de gestión" en el que aseguró que el balance "arrojó un déficit de 24 millones de dólares. "Es absolutamente manejable", dijo

Tras un año caótico en el Parque Independencia, el presidente de Newell's , Ignacio Astore, hizo lo que llamó un “recuento de gestión” en el que repasó los cuatro años de mandato que tuvo al frente de la institución e hizo un conteo de las situaciones que atravesó el club.

“Hoy quiero hablarle a todos los socios y socias del Club Atlético Newell's Old Boys. Quiero hablarle a los hinchas con la misma responsabilidad y emoción que sentí el primer día que asumí. Como siempre dije, este club no es ni de los dirigentes ni de los jugadores, es de ustedes, que lo sostienen todos los días con esfuerzo, compromiso y amor incondicional a este escudo ”, comenzó el mandatario rojinegro en un video compartido por las redes sociales oficiales del club.

Al introducir su balance personal del período que lo tuvo al frente de la Lepra, remarcó que “la situación era compleja en lo institucional, en lo deportivo y en lo económico” cuando asumió el cargo en septiembre de 2021. “El club había salido de un fideicomiso cuatro meses antes y ya nos encontrábamos con una deuda de 12 millones de dólares ”, aseguró.

“Sabíamos dónde nos metíamos, y nos metimos igual. El mensaje era claro: ‘Todo lo que hagamos, lo hacemos honrando la historia de este club’ ”, afirmó Astore y resaltó que “hoy Newell's es otro club” gracias a las obras que realizaron durante su gestión.

AStore NOB 1234188.jpg Ignacio Astore finaliza su período de cuatro años como presidente de Newell's. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En la misma línea, detalló: “No hicimos una tribuna solamente, modernizamos un estadio a nuevo. Hicimos palcos en el sector Este y en el sector Oeste, hicimos alambrados perimetrales, cambiamos butacas, cambiamos la luminaria a luces LED e hicimos una tribuna para 7 mil socios, lo que nos hace el estadio más grande del interior del país”.

“Todas las obras, que fueron muchas realizadas en esta gestión, se encuentran 100% pagas. Invito a los socios y socias, que son dueños de esta infraestructura, a que las visiten y las conozcan, porque son de ellos”, continuó.

El contexto económico de Newell's

Según expresó el propio Astore, actualmente “Newell's tiene los cimientos sólidos que necesita cualquier institución para gestionarse de manera sana y sustentable”, por lo que se dirigió a los candidatos a presidente que se presentarán en estas elecciones.

“El balance auditado y presentado en AFA arrojó un déficit de 24 millones de dólares. Para muchos puede parecer mucho, esto puede haber incrementado porque de junio a diciembre el club siguió funcionando, pero con el patrimonio activo que tenemos son cifras manejables en el fútbol argentino”, aclaró.

>> Leer más: Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Sobre este panorama económico de la Lepra, el presidente sostuvo que “ese déficit que Newell's tiene es absolutamente manejable” e intentó calmar las aguas en medio de las campañas políticas de los candidatos.

Su gestión del fútbol

“No logré hacer lo que yo soñaba como presidente de la institución”, subrayó Astore en relación a los objetivos deportivos de la primera división de Newell's, y dio paso a un conteo de la situación durante cada año de su gestión.

Por ello, enumeró: “En 2022, Javier Sanguinetti y Julio Saldaña hicieron un plantel austero pero competitivo. Luego, en 2023, la llegada inesperada de Gabriel Heinze, con la conformidad del 99% del pueblo leproso, de la que consiguió llegar casi a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por otro lado, la llegada de Mauricio Larriera en 2024, con el 52% de los puntos logrados en el torneo local”.

>> Leer más: Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

“A partir de allí, de la salida de Larriera, ocurrieron una serie de desaciertos de las que hoy yo me hago cargo. Fue un desacierto darle la responsabilidad del 90% de las decisiones futbolísticas a los gerentes deportivos de fútbol”, manifestó Astore.

En cuanto a las decisiones futbolísticas de los últimos años, reconoció: “Lamento no haberle generado las condiciones necesarias a Gabriel Heinze para que renovara un año más de contrato. Lamento haberlo sacado a Mauricio Larriera. Por último, me reprocho no haber podido convencer a Alfredo Berti, a pesar del contexto que lo resistía, para que sea el técnico de la primera división”.

La mirada de Astore al futuro de Newell's

A pocos días para las elecciones y el cierre de su mandato al frente de la institución, Astore aseguró que Newell's actualmente es “un club ordenado y preparado para lo que viene”, contradiciendo a las declaraciones de los candidatos presidenciales.

Ignacio Astore: "No logré hacer lo que soñaba como presidente de Newell's"

“Si algo aprendí en estos cuatro años es que, si no tiramos todos para el mismo lado, nos vamos a terminar destruyendo entre nosotros. Tenemos que dejar de pensar en intereses propios y empezar a pensar en el bien de la institución”, cerró el presidente leproso.