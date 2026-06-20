Viajes grupales a medida: una tendencia en crecimiento

Juárez & Hofert Viajes, junto a Free Way, impulsa viajes grupales especiales a Estados Unidos, en un formato diseñado a partir de los intereses de los pasajeros

Las salidas grupales personalizadas se consolidan como una opción flexible y ajustada a los intereses del viajero.

Cada vez más agencias de viajes incorporan esquemas flexibles para diseñar propuestas que se alejan de los circuitos tradicionales. En ese contexto, las salidas grupales a medida comienzan a consolidarse como una alternativa en crecimiento dentro del mercado turístico.

En este caso, Juárez & Hofert Viajes desarrolló junto a Free Way una salida especial a Estados Unidos que combina dos destinos emblemáticos del oeste norteamericano: San Francisco y Las Vegas . La propuesta articula dos experiencias distintas dentro de un mismo recorrido: la impronta cultural y paisajística de la costa californiana, y la energía vinculada al entretenimiento y los grandes espectáculos en el desierto de Nevada.

El itinerario comienza en San Francisco , una de las ciudades más reconocidas de Estados Unidos. El recorrido incluye algunos de sus principales puntos de interés, como el Golden Gate , Twin Peaks y los barrios característicos de la ciudad, además de la visita a la antigua prisión de Alcatraz , uno de los sitios más visitados del país.

La experiencia se completa con excursiones hacia Muir Woods , donde se conservan secuoyas centenarias, y Sausalito , una pequeña localidad frente a la bahía con vistas panorámicas de la ciudad.

Entre el espectáculo y el desierto

La segunda parte del viaje transcurre en Las Vegas, una ciudad que excede ampliamente su imagen asociada a los casinos. El programa incluye una excursión al Gran Cañón, con visita al West Rim y al Skywalk, la plataforma de vidrio suspendida sobre el cañón que permite una vista directa del paisaje.

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Dentro de la ciudad, el recorrido abarca el Strip, Fremont Street, el tradicional cartel de bienvenida y el Sphere, uno de los desarrollos más recientes que se ha transformado en un nuevo ícono urbano.

Entre las experiencias opcionales aparece la posibilidad de realizar una ceremonia simbólica en una de las capillas locales, una práctica habitual en la ciudad que forma parte de su identidad turística.

Un modelo de viajes en evolución

Este tipo de propuestas refleja una tendencia cada vez más extendida: la posibilidad de construir viajes grupales personalizados, donde las agencias participan activamente en el diseño del producto final.

Desde Free Way señalan que esta modalidad permite adaptar itinerarios, excursiones y servicios según el perfil de cada grupo, combinando la estructura operativa del operador con el conocimiento directo de las agencias sobre sus pasajeros.

Para los viajeros, esto se traduce en experiencias más ajustadas a sus intereses. Para las agencias, la posibilidad de ofrecer productos diferenciales dentro de un mercado cada vez más competitivo.

La salida prevista para el 28 de septiembre propone nueve días de recorrido entre San Francisco y Las Vegas, dos ciudades que condensan estilos, paisajes y dinámicas completamente distintas dentro de un mismo viaje.

En un escenario donde crece la demanda por experiencias más personalizadas, las salidas grupales diseñadas a medida se consolidan como una herramienta que combina organización, acompañamiento y flexibilidad, permitiendo construir itinerarios adaptados a distintos perfiles de viajeros.